El inmunólogo Marcos López, tras la decisión de EEUU sobre la mascarilla: "España no está para hablar de eso"

Cuando aún no ha alcanzado la inmunidad de grupo, EEUU da un paso adelante en la relajación de las medidas y abre la puerta a que las personas vacunadas con la dosis completa ni guarden distancia de seguridad ni lleven la mascarilla de forma habitual y solo en situaciones específicas como en medio de multitudes o en los transportes. Hasta el momento se han suministrado unas 263 millones de dosis aproximadamente, entre las cuales hay 117 millones que han percibido ambas dosis, lo que supone el 35,5% de la población total.

El presidente Biden ha vuelto a recalcar el objetivo de la Casa Blanca de llegar al 4 de julio con el 70% de la población de todo el país con al menos una de las dos dosis de la vacuna. Con más de 263 millones de dosis administradas, el 58,5% de los adultos han recibido al menos una inyección.

La duda es cuándo es el momento de relajar algunas medidas y cuáles son las adecuadas. Israel, por ejemplo, se quitó la mascarilla al aire libre en abril con el 54% de la población adulta inmunizada con ambas dosis. "Esa medida puede ser aceptada si tienes inmunidad de grupo, un alto porcentaje por encima del 70% de la población. EEUU no está aún a ese nivel y España desde luego no está ni para hablar de eso", explica el presidente de la Sociedad Española de Inmunología, Marcos López.

¿Cómo saber si esa persona está inmunizada completamente?

La decisión de EEUU genera algunas incertidumbres. La más obvia es cómo saber si esa persona que no lleva mascarilla ni guarda distancia de seguridad ha recibido la dosis completa de la vacuna.

"¿Cómo controlas a las personas vacunadas frente a las no vacunadas? Sería un descontrol. Considero que es una medida que no se puede adoptar en España y creo que aún es demasiado pronto para tomarla en EEUU", defiende el inmunólogo.

En lo que están de acuerdo la mayor parte de los sanitarios es que la costumbre de la mascarilla ha llegado para quedarse en muchos casos. Por ejemplo, al acudir a centros de salud o cuando tengamos síntomas para proteger al resto. Esta cultura de la salud es probable que sea una de las lecciones de esta pandemia para controlar otros virus como el de la gripe o el virus sincitial respiratorio, causante de la mayor parte de bronquiolitis en los niños durante el invierno. "Las mascarillas han venido para quedarse, no en toda circunstancia, pero sí en muchas y si renunciamos a una medida tan efectiva y eficiente es que nos negamos a avanzar. Yo no concibo en el futuro pasearme por la urgencia sin llevar una puesta", explica en Twitter el neurólogo Federico Castillo.

"Si se cumple el ritmo de llegadas de vacunas que anuncian y si se sigue manteniendo la logística, creo que podemos llegar a principio del otoño con el 70% vacunado, siempre que consideremos el 70% en la población total y no solo la población adulta", apunta Marcos López.

Algunas comunidades están planeando vacunar a los menores de 40 años en julio. "Ahora estamos yendo a un ritmo bastante bueno de vacunación. No me gusta ponerme metas por el tema de la frustración, pero sí veo que puede ser más complicado en el mes de julio cuando le toque a los jóvenes que no acudan porque están de vacaciones", explica el inmunólogo.