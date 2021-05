Luis Suárez: "Venir al Atlético era un desafío, se decía que ya no estaba para el más alto nivel"

Luis Suárez ha concedido al Club del Deportista una entrevista a dos jornadas ligueras de que acabe la temporada de clubes con el Atlético de Madrid líder y con muchas opciones de terminar siendo el campeón de Liga.

En dicha entrevista que ha recogido el Diario AS, el uruguayo ha dejado claro que no se arrepiente en absoluto de haber dejado al Barça para llegar al Atlético de Madrid y que necesitaba este desafío para seguir demostrando la clase de jugador que era.

"A uno le gustan los desafíos y venir al Atlético de Madrid para mí era un desafío muy grande por muchas cosas que llevaron a que el último año uno recibiera críticas, o que ya no estaba para pelear por cosas importantes o que en el Barcelona no podía competir a alto nivel. Y esto te genera un cierto desafío a nivel individual que uno al venir al Atlético quiere seguir demostrando que por algo está en la élite del fútbol y era un desafío que viví con muchísima ilusión. Para nada arrepentido, al contrario, con muchísimas ganas de seguir demostrando", señaló.

El Wanda Metropolitano. "El estadio es impresionante. Obviamente se extraña muchísimo el calor de la gente, el ambiente, lo que es jugar con la gente a favor... lo he sufrido en contra y ahora al tenerlo a favor me hubiese encantado tener el estadio lleno. Pero hoy no se dan las circunstancias, esperemos que llegue ese momento para poder disfrutar".

¿Le ha sorprendido el Atlético de Madrid? "Obviamente que desde fuera lo ves diferente, cuando estás dentro lo vives de otra forma. Son una gran familia en la cual todos van al mismo nivel, ninguno se cree mejor que nadie, eso lo demuestran en el trabajo, en el sacrificio del día a día. Hay una competitividad en el grupo muy sana, se pelea para competir por un puesto para intentar demostrar al entrenador, no para lastimar a otro".

¿Se imagina al Metropolitano coreando su nombre? "No me lo imagino (risas). Esperemos que llegue ese momento, sería algo increíble. Sé que el hincha del Atlético es muy fanático, muy agradecido también al esfuerzo dentro de la cancha y uno hace mucho esfuerzo dentro de la cancha para tener ese reconocimiento a nivel grupal para que se consigan las cosas pero a nivel individual que la gente te lo reconozca es muy lindo a nivel personal".

¿Dónde le gustaría acabar su carrera? "Es difícil. Uno ha tenido muchos pensamientos. Yo hace dos años me preguntabas y quería retirarme en el Barcelona, pero luego se dan unas circunstancias por las cuales llega un momento en el que te tienes que dar cuenta que ya no vas a estar más en el Barcelona y cambias al Atlético. Estando acá estoy muy feliz, encantado de la vida, y te puedes poner a pensar juego un par de años más, seguir demostrando... pero luego te viene otra opción... es difícil, pero sí que me gustaría vivir la experiencia de poder jugar en Estados Unidos, pero nunca se sabe".