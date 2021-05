"Estamos hasta las narices": el alegato de Colau tras ser preguntada por el corte de pelo de Iglesias

Hace apenas unos días, concretamente el pasado miércoles, La Vanguardia publicaba una noticia mediante la que daba a conocer que Pablo Iglesias se había cortado la coleta. Después de convertirse en todo un símbolo durante su trayectoria en el hemiciclo, el que fuera líder de Unidas Podemos decidía poner fin a su carrera política con un cambio de imagen que no ha pasado inadvertido para los medios de comunicación y las redes sociales.

A partir de entonces, la prensa comenzó a analizar hasta el más mínimo detalle de esta decisión. Un debate que ha llegado incluso a programas como La Sexta Noche, donde Iñaki López le ha preguntado a Ada Colau sobre el revuelo mediático en torno al corte de pelo del político: "¿Qué le parece el debate que se ha generado en torno al cambio de look de Pablo Iglesias, al hecho de que se haya cortado el pelo? Porque esto ha llenado muchas páginas".

Ada Colau denuncia haber recibido "infinitos comentarios" sobre su físico

Sin pensárselo dos veces, la alcaldesa de Barcelona ha asegurado que no iba a hacer ni un solo comentario al respecto: "Yo sinceramente como mujer no voy a hacer ningún comentario sobre el peinado ni el vestuario de Pablo Iglesias". La política reconoce que tanto ella, como el resto de mujeres, están hasta las narices de que todo el mundo se sienta con la libertad de opinar sobre el físico de los candidatos políticos.

Después de recordar que ninguno de sus antecesores en la alcaldía de Barcelona han vivido algo semejante, Ada Colau ha asegurado que ha tenido que aguantar "infinitos comentarios" que hacían referencia a su físico. Desde el peinado que llevaba para un evento determinado hasta el tipo de maquillaje que utilizaba, cómo iba vestida o cómo gestionaba su maternidad. Y es que, tal y como denuncia la política, nunca antes se le había preguntado por estas cuestiones a quienes estuvieron en su lugar.

"Puede peinarse como le dé la gana y nosotros no tenemos ningún comentario que hacer"

Por esa misma razón, y dado que reconoce estar hasta las narices que hagan comentarios sobre su físico, ha preferido no opinar sobre el tema: "Por lo tanto, desde la experiencia de mujer feminista que tengo con estas cuestiones, Pablo puede peinarse como le dé la gana y nosotros no tenemos ningún comentario que hacer".

Por otro lado, también ha pedido que lo sucedido con Pablo Iglesias desde que entró en política no se normalice y que no se vuelvan a vivir las situaciones de acoso a las que ha tenido que hacer frente: "El acoso, el insulto, la mentira continua y la violencia contra su familia no son normales en la democracia. Necesitamos diálogo, empatía y cooperación. Entre todos debemos hacer frente a estos problemas porque no llevan a ningún lado.