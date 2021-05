La simbólica imagen de un abrazo entre una trabajadora de Cruz Roja y un migrante agotado tras nadar a Ceuta

En estos momentos se está viviendo la mayor crisis migratoria de los últimos años en la frontera entre Ceuta y Marruecos tras la llegada de 8.000 personas. Esta jornada de martes ha dejado imágenes impactantes y simbólicas como la de una trabajadora de Cruz Roja que ha abrazado a un joven migrante que ha llegado exhausto tras cruzar a nado desde Marruecos a Ceuta. Este momento, captado por las cámaras se puede ver como la cooperante le ayuda, le proporciona agua para hidratarse y le apoya con un largo abrazo.

No es la única imagen que ha dejado esta jornada ya que la Guardia Civil también ha compartido varias instantáneas donde se ve como un submarinista que salva del agua a un bebé de pocos días. También han difundido en sus redes sociales imágenes donde se ve a agentes en aguas de Ceuta realizando labores de rescate para "salvar la vida de decenas de menores", algunos de ellos recién nacidos, que tratan de acceder a la ciudad española junto a sus familias. "Guardias civiles del GEAS y la ARS salvan la vida de decenas de menores que llegaban a Ceuta por mar junto a sus familias", ha señalado el Instituto Armado en su cuenta oficial de Twitter, catalogando de "muy grandes" a los compañeros que rescatan desde el mar a los niños.

#MuyGrandes🎖️

Guardias civiles del #GEAS y la #ARS salvan la vida de decenas de menores que llegaban a #Ceuta por mar junto a sus familias. pic.twitter.com/MyzOaB4hjR — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) May 18, 2021

Asimismo, un voluntario de la Cruz Roja Española ha salvado la vida a una bebé, de tan solo tres semanas, que se encontraba atrapada en el tumulto de personas que estaban junto al vallado del espigón fronterizo de Ceuta a la espera de entrar en la ciudad autónoma. El suceso se produjo la pasada noche cuando el voluntario de la institución humanitaria advirtió que entre el grupo de personas que había junto a la valla se encontraba una mujer que sostenía entre sus brazos a la bebé.

El drama de los migrantes

La entrada sin precedentes en número de estas últimas horas en Ceuta, tanto por Benzú como por esta zona del Tarajal, tiene todo tipo de perfiles, pero si algo llama la atención son los menores, a los que no se les pueden aplicar ningún mecanismo legal de devolución rápida a su país. [Lee aquí la crónica completa de Nicolás Castellano]

Detrás de ellos se ha habilitado una especie de pasillo de "vuelta voluntaria", donde no para de cruzar jóvenes marroquíes que se vuelven por su propio pie hacia la frontera, donde las autoridades marroquíes han abierto la verja, justo detrás de la comisaría española, en el célebremente triste espigón del Tarajal, donde en 2014 murieron 15 personas en uno de los episodios más graves del control migratorio español con uso de material antidisturbios contra los que trataban de entrar, entonces a nado.

"Yo me vuelvo porque esto es una ruina. Parece una broma. Ayer nos dijeron los policías marroquíes 'pasa, que está abierto' y los españoles nos dicen que nos tenemos que ir. Aquí no hago nada, no me dejan subirme a un barco e irme a la Península, por eso me voy. Aunque en Marruecos es otra ruina, no hay trabajo, tienes 3 hijos y no puedes darles de comer. La política del rey de Marruecos es una ruina ", repite Mohaad, de 3 años, en la playa en medio de militares con porras que a los pocos segundos sacan en volandas a un joven subsahariano por el cruce a nado.