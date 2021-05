"Pedí que lo respetaran": Ofelia acaba llorando en 'Masterchef' tras tener que cocinar su animal favorito

Ofelia es una gran amante de los animales. Principalmente de los caballos, tal y como ha explicado en diversas ocasiones en la novena edición de Masterchef. Y es que, según ha dado a conocer frente a las cámaras del programa, estos animales han sido fundamentales en su vida a la hora de hacer frente a su hiperactividad. Dado que tenía problemas para concentrase, para encontrar su lugar y no sentirse juzgada, su familia decidió apuntarla a competiciones en el mundo equino que le ayudaran a relajarse.

Una técnica, conocida como hipoterapia, que consiste en aprovechar los principios terapéuticos del caballo para tratar a diferentes personas. Y lo cierto es que funcionó: "A mí lo que me gusta es la sensación de felicidad que siento cuando estoy subida a un caballo, la sensación de libertad". A pesar de que ha profesado devoción por este tipo de animales, su compañero Dani no ha tenido ni un ápice de compasión por ella en la prueba de eliminación del último programa de Masterchef.

"Ibas de bueno pero eres más malo que la tiña"

Después de que el jurado le ofreciera la oportunidad de escoger las piezas de carne con las que tenían que cocinar los distintos aspirantes, Dani determinaba que Ofelia tenía que cocinar carne de potro. Una estrategia que llevaba a la concursante al llanto, pues reconocía que era muy duro para ella: "No es justo. Yo no quiero cocinar caballo. Lo comenté mil veces en casa y pedí a mis compañeros que lo respetaran".

Sin embargo, acabó cocinando la carne de potro. Todo ello frente a un Dani que miraba de forma desafiante a su compañera, quien apenas podía aguantar las lágrimas al tener que cocinar carne de su animal favorito. Una estrategia que llamaba la atención de Jordi Cruz, quien aprovechaba el momento para criticar al hostelero vasco: "Ibas de bueno pero eres más malo que la tiña. Tú conocías ese amor suyo por los equinos".

"No es darme una carne difícil, es darme una carne que es más que eso"

En este momento, Dani le recordaba que estaban en un concurso y que todo valía para ganar: "Si quieres quedarte en Masterchef es lo que hay". Tras escuchar las declaraciones del hostelero vasco, Ofelia ha asegurado frente a las cámaras del programa que ha habido mala fe por parte de su compañero porque, al ser hiperactiva, le trataban a través de los caballos: "Es el respeto y una admiración por un animal tan noble y que ayuda sin pedir nada a cambio".

No obstante, y a pesar de que no podía contener el llanto, la aspirante acabó cocinando la carne de potro para salvarse de la eliminación: "No es darme una carne difícil, es darme una carne que es más que eso". Mientras tanto, Alicia ha acabado abandonado los fogones de Masterchef después de presentar un guiso "chamuscado" que no ha convencido al jurado.