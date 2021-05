"Es el mayor engaño científico de España en 40 años. Es una vergüenza": la denuncia del doctor César Carballo

La decisión del ministerio de Sanidad y las comunidades de que los menores de 60 años vacunados con AstraZeneca puedan elegir si se ponen la segunda dosis con la misma marca o con Pfizer encuentra opiniones contrarias como la del médico de Urgencias del Ramón y Cajal, César Carballo. El hecho de que sean los ciudadanos los que deban elegir qué tipo de vacuna ponerse no solo no es una buena opción, en opinión del doctor, si no que supone "el mayor engaño científico".

"Es el mayor engaño científico de este país en los últimos 40 años. Lo que ha pasado en este país es una auténtica vergüenza", ha denunciado en 'La Sexta Noche'.

El Gobierno estaba esperando los resultados de un ensayo clínico para decidir qué dosis administrar que completara la de AstraZeneca. La conclusión es que es seguro recibir una segunda dosis de Pfizer tras haber recibido una primera de AstraZeneca. En concreto, la principal conclusión del ensayo impulsado por el Instituto de Salud Carlos III sobre la eficacia de mezclar diferentes tipos de vacunas es que no solo es segura esa combinación sino que aumentan hasta 7,5 veces los anticuerpos si se administra Pfizer.

El médico de Urgencias del Ramón y Cajal, César Carballo, ha dicho que "no se puede engañar a la gente".

"Si vamos en contra de AstraZeneca por una guerra comercial, estratégica o económica se dice, pero no se engaña a la gente, y lo que se ha hecho esta semana es engañar a la gente", ha dicho.

Carballo ha asegurado que "no puede salir un responsable científico diciendo que la vacunación es segura y eficaz", ya que "decir eso es mentir a la gente a la cara y dejar en una posición vergonzosa a organismos que tienen que dar la cara delante de todos los españoles, como el Carlos III o la Agencia Española del Medicamento".

Carballo ha asegurado que no hay datos de la combinación AstraZeneca-Pfizer.

"Ojalá dentro de seis meses sepamos que es seguro, pero ahora no se sabe. ¿Qué pasa si hay algún efecto adverso y alguien muere? Pfizer se va a lavar las manos, porque en su prospecto no está el combinar vacunas", ha dicho.

El médico ha puesto el acento en que son las comunidades autónomas las que tienen la última responsabilidad: "Cuidado los consejeros de Sanidad, que se cuiden mucho de que le pase algo a alguien que se ponga la segunda dosis de Pfizer".