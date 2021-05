¿Quién es Abdou, el joven senegalés que protagonizó el abrazo símbolo de la crisis migratoria en Ceuta?

La entrada masiva de migrantes desde Marruecos a través de la frontera de Ceuta la semana pasada ha dejado nombres como el de Juan Francisco, agente del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) que rescató a un bebé del mar, o el de Luna, voluntaria de la Cruz Roja que consoló con un abrazo a un joven migrante que acababa de cruzar a España y cuyo compañero, que resulta ser su hermano de acuerdo con RTVE, se había quedado inconsciente a su lado y estaba siendo reanimado por los servicios de emergencias.

Las redes sociales se hicieron eco de estos hechos y quisieron agradecerles su labor. Sin embargo, desconocíamos quiénes eran los que estaban al otro lado del consuelo, quiénes era los que necesitaban ese socorro. Abdou es el nombre del chico que protagonizó ese abrazo, de acuerdo con información de Ana Jiménez, la corresponsal en Rabat de RTVE.

Esta es la historia de Abdou, el senegalés que protagonizó el icónico abrazo de la crisis migratoria en Ceuta



"Lo devolvieron en caliente"



Ahora sabemos su nombre, algo que, en el momento en el que se capturó la imagen, ignorábamos. ¿Por qué? Porque "lo devolvieron en caliente". "Nadie lo identificó, nadie le preguntó su nombre, nadie le preguntó si era menor de edad", contaba el enviado especial a Ceuta de la Cadena SER, Nicolás Castellano, en 'La Ventana'.

Desde entonces, Abdou, de 27 años, "ha malvivido en Marruecos". Sigue "muy cansado" tras su travesía, según informa Jiménez, a la que Abdou narró cómo habían caminado durante doce horas seguidas, de siete de la tarde a siete de la mañana, hasta llegar a la frontera para recorrer los últimos metros a nado, durante 20 minutos.

Fue entonces cuando vio su hermano no respondía y Luna se acercó a consolarlo, gesto humano por el que recibió numerosas críticas e incluso se vio obligada a borrar sus redes sociales. De hecho, en el emotivo reencuentro para ambos que se produce a través de una pantalla gracias a la corresponsal de RTVE, Luna accede a que graben su voz, pero no a que muestren su imagen.

"Fue un gesto humano"



Abdou no entiende por qué han atacado a Luna. "Ella solo hizo su trabajo. Me consoló, me reconfortó. Fue un gesto humano", defiende este senegalés, que abandonó su país de origen hace cinco años junto a su hermano mayor, del que aún no tiene noticias, dejando atrás a su abuela para irse a Europa y poder ayudarla, ya que no obtenía muchos recursos "como albañil".

Entre sus sueños, como informa Ana Jiménez, se encuentra ver jugar al Barça, su equipo favorito. Sin embargo, su objetivo principal era llegar a España para poder empezar "una nueva vida".