'Soul' e 'Inside out', las películas que han enseñado a los más jóvenes a conocer y gestionar sus emociones

"No puede ser que nuestra generación con 20 o 25 años, los que la generación Boomer dicen que tenemos la piel muy fina, este frustrada y no crea en el futuro ni quiera seguir avanzando. Hay que volver a tener esa ilusión, ayudarse de la gestión emocional y saber que, cuando algo no se puede o no se sabe hacer, hay que pedir ayuda y eso también es ser valiente" ha explicado Paula Jimeno, una joven de 24 años que acaba de terminar sus estudios en psicología y que ha demandado, al igual que lo están haciendo cientos de jóvenes, que se den ya una solución o unas herramientas para acabar con los problemas que derivan de una mala gestión con la salud mental, como la ansiedad, la frustración o incluso la depresión, entre otros.

Lo ha hecho en una charla sobre cómo influye la salud mental en las generaciones millinnials y Z en el Twitch de la Cadena SER junto al líder de Más País, Íñigo Errejón, la activista LGTBI+ y cantante Samantha Hudson, y la psicóloga Noelia Vargas.

Las generaciones pasadas lo sufrían, las actuales lo han visibilizado

Para Vargas también es muy importante esta visibilización que desde la juventud se está haciendo sobre la necesidad de abordar estos problemas de salud mental, evitando los estigmas, como que se tiene la piel muy fina. Como comenta, estos problemas no han llegado ahora como algo nuevo, sino que las generaciones pasadas ya lo sufrían.

Sin embargo, no solo no han tenido las herramientas para resolverlos, sino que cuando lo han exteriorizado la principal solución han sido las pastillas. "El consumo de psicofármacos está muy generalizado, pero entre mujeres se lleva dando décadas y décadas en silencio. Esto está ayudando a que estas mujeres se abran y acudan a trabajar otras herramientas" ha explicado la psicóloga.

También Errejón, quien llevó este tema al Congreso de los Diputados ha roto también una lanza a favor de todas estas nuevas generaciones que dicen que "nos vamos a hacer fuertes reconociendo que somos frágiles", reconocer que la forma de solucionar algunas carencias es visibilizarlo y tomar cartas en el asunto. "Y no beberse el bar entero porque no puede con la ansiedad que tiene" ha destacado.

La importancia de aprender a gestionar las emociones desde pequeños

Tanto Samantha Hudson como Paula Jimeno han reivindicado la necesidad de dotar a los jóvenes y al sistema educativo de herramientas que ayuden y fomenten una buena gestión de la salud mental y por ende de las emociones. "Gestionar las emociones, un ataque de ira, la envidia, la frustración son cosas que tu no tienes por qué saber y que nadie te enseña" ha expresado la cantante y activista, que ha criticado en ese sentido al sistema educativo.

No obstante, sí que ha destacado el papel que las redes sociales han tenido a la hora de crear una comunidad donde cualquier persona puede compartir su experiencia y que llegue a miles de personas: "Te hacen entender que no estás sola y que los casos que te pasan no son arbitrarios, sino que forma parte de un patrón de conducta, y muchas veces se debe a las causas sociales".

Las redes y el cine como referencias en gestión de emociones

Es lo que ha fomentado que los más jóvenes visibilicen, normalicen y busquen soluciones a una frustración generalizada que, como ha asegurado la psicóloga Noelia Vargas se podría convertir en la próxima pandemia, la de la salud mental. Y no solo ocurre esto en las redes sociales, también el cine se ha convertido en una gran herramienta didáctica para fomentar la salud mental entre la sociedad.

Películas como 'Soul' o 'Inside out' son algunas de las referencias más extendidas donde muchas personas han descubierto, a través de una película de animación, cómo funcionan las emociones o que, al igual que ha comentado el líder de Más País, que la búsqueda eterna de la felicidad y del positivismo acaban generando infelicidad y frustración.

La importancia de una educación y un sistema sanitario fortalecido

Sin duda todos ellos han puesto el acento en la necesidad de una inversión para poder aumentar las plazas de los PIR y de los expertos en psicología y psiquiatría para poder tratar a la sociedad sin que eso implique tener dinero o tener que esperar más de medio año. Incluso de que esto se traslade a la educación, como ha concluido Jimeno: "Lo que no se puede es que haya aprendido a hacer integrales, que es algo que día a día no utilizo, cuando si me hubieran explicado el concepto de asertividad me habrían solucionado muchos problemas a la hora de resolver conflictos".

Así los jóvenes tendrán herramientas reales con las que poder resolver todas estas problemáticas o conflictos de salud mental a los que cualquier persona en algún momento de su vida tiene que hacer frente, y que sus únicas referencias no sean solo el cine o las redes sociales, sino también los profesionales.