Alba Paspi: "Lo que más valoro y aprecio de todo esto, es el apoyo de la gente"

Youtuber, gamer y streamer, enamorada de Japón y su cultura, del baile, del anime y de los cosplays. Alba Paspi comenzó su canal actual de YouTube hace ya 2 años y a día de hoy, cuenta ya con casi 4 mil suscriptores, una bonita comunidad que nació en YouTube y se consolidó en Twitch. Durante la cuarentena, Alba decidió comenzar a hacer directos con sus seguidores en esta plataforma, que fue sin duda protagonista del confinamiento. Tiempo después, sus ya casi 7 mil seguidores siguen día a día compartiendo con Alba su trayectoria y crecimiento.

“Desde la cuarentena empecé a hacer streams prácticamente a diario, descanso una vez cada tres semanas o una vez al mes, la constancia es muy importante”, explica Alba Paspi. Sus inicios en YouTube como creadora de contenido comenzaron con covers y vídeos de storytime contando sus experiencias de cuando vivía en Japón. “Quería orientar el canal mucho a cosas japonesas o asiáticas, estuve viviendo una temporada en Japón y era una temática que me gustaba mucho”, relata la joven youtuber.

La cuarentena fue el punto clave que le llevó a abrirse un canal en Twitch. En un principio pensó combinar esta plataforma con el contenido que subía a YouTube pero cuando comenzó a trabajar de nuevo, era algo muy difícil de compaginar. Twitch le ofrecía la posibilidad de hacer vídeos en directo, conectar de forma más cercana con sus seguidores y no tener que preocuparse por la edición posterior a la grabación de un vídeo.

“Yo empecé a subir vídeos pensando que solo lo verían mis padres o mis amigos, jamás pensé que tendría esta repercusión”, explica Alba. “Aún no podría vivir de esto, y ojalá algún día pueda. Es mi meta más deseada, pero es muy complicado”, confiesa la streamer. A pesar de sus inicios en YouTube, Paspi afirma que la plataforma ya no es lo que era. Cuando sube un vídeo, YouTube muchas veces no lo notifica a sus seguidores ni parece a otra gente en recomendados y eso dificulta mucho el crecimiento de los pequeños creadores de contenido.

“Lo que más valoro y aprecio de todo esto, es el apoyo de la gente. He tenido mucha suerte, yo siempre digo que somos pocos, pero kawaiis”, comenta Alba, orgullosa de su comunidad. “Siempre hay alguien que entra a insultarte a los directos o cosas así, ahora ya es algo que se que puede pasar y me da más igual, pero al principio puede afectarte bastante”, recuerda. Una gran influencia lleva siempre a la aparición de comentarios negativos, existen muchos casos de streamers que se han encontrado con situaciones incómodas en sus directos por comentarios inapropiados. “Es algo a lo que te acabas acostumbrando con el tiempo”, añade Alba.

La influencia de la cultura japonesa

Gran parte del contenido de Alba gira en torno a videojuegos o a cosas relacionadas con Japón, su pasión por Japón comenzó de muy pequeña cuando se aficionó al anime con series como ‘Sailor Moon’ o ‘Sakura Cazadora de Cartas’. “Un primo de mi madre se casó con una japonesa, y yo le veía con su kimono y sus cosas y me parecía una maravilla. Hablaba mucho con ella de anime, me enseñaba un montón de música… Ahí empezó mi obsesión por Japón”, narra Paspi.

Cuando Alba terminó sus estudios, trabajó duro para conseguir ahorrar dinero e irse a vivir a Japón. Cuando tuvo la oportunidad, dio el paso y vivió allí durante un año junto con una amiga. “Estuvimos en Kioto, que para mi es la ciudad más bonita de todo el planeta, y fue una experiencia increíble”, recuerda Alba con una sonrisa en la boca.

Un camino por recorrer

La interacción directa con los espectadores que ofrece Twitch, es algo que no tienen otras plataformas y que le ha hecho crecer tanto en el último año. Alba Paspi ha conseguido formar su propia comunidad en esta plataforma con una constancia prácticamente diaria. “Es estar un día sin hacer stream y lo extraño muchísimo”, asegura. Alba Paspi ha conseguido ganarse el cariño de todos sus seguidores. Esa cercanía y naturalidad son tan solo algunos de los rasgos que poco a poco le están haciendo crecer en la plataforma junto con el apoyo de una gran comunidad que asegura que llegará muy lejos en este mundo.