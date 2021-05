Koala Rabioso: "Me han llegado a decir que no podía ser una chica porque las chicas no juegan a videojuegos"

El mundo de los videojuegos no es cosa de hombres. Durante años se han concebido y clasificado los videojuegos en categorías de género y a día de hoy, ese camino tiene aún una evolución pendiente. El mundo gaming es un mundo mixto, en el que hay cabida para todo tipo de jugadores. Ni el 'Animal Crossing' es un juego de chicas ni los shooters son cosa de hombres. Alba Paspi, Miare’s Project y Koala Rabioso dieron su punto de vista en un debate sobre las mujeres y personas NB en el mundo gaming en nuestro canal de Twitch, ¿cuáles son sus experiencias?

“Aquí lo difícil es escoger una sola, ha ido desde lo más básico como que te insulten, que te acosen, que te degraden o que te expulsen de partidas hasta acosadores que buscan todas tus redes sociales o incluso tu dirección a raíz de los streamings o de tu vida pública”, explica Miare. “Muchas veces intentan seducirte o mandarte cosas in game pero si no les haces caso o les dices que paren, entonces ya para ellos eres una puta o una aprovechada y no sabes jugar”, añade Koala. “Estas cosas pasan a diario, y a veces estás haciendo un directo y tienes que tratar de ignorarlo. Ojalá no tuviéramos que acostumbrarnos nunca a ese tipo de situaciones”, señala Alba.

Un gesto tan simple como entrar por voz en un videojuego, muchas veces se convierte en una experiencia incómoda para muchas mujeres. “Recuerdo hace unos meses que estaba en directo en Fortnite. Mi voz y mi nombre, Koala Rabioso, son un poco ambiguos y en ese momento entró un crío que al escucharme pensaba que yo era un tío. Entonces me dijo: ‘Es que las tías no saben jugar’. Yo le dije: ‘a ver… ¿puedes pensar un poco lo que estás diciendo? ¿Dónde has escuchado eso?’ Hay muchos niños repitiendo como loros mierdas que ven por ahí todos los días y a veces son gente muy pequeña”, recuerda Koala, en referencia a una experiencia que vivió hace unos meses en uno de sus directos.

La influencia de streamers en su público más joven

“Plataformas como Twitch y YouTube tienen audiencias de todas las edades, pero sobre todo infantiles y juveniles, es muy común a esas edades que repitas consignas aprendidas de personas a las que idolatras y en estas plataformas hay mucha misoginia y mucho machismo”, asegura Miare. En muchas ocasiones, son personas de edades muy tempranas las que dicen o escriben comentarios poco adecuados incluso sin conocer muy bien la gravedad de sus palabras, simplemente porque lo han escuchado en alguien a quien consideran un referente.

La capacidad de influencia en las redes sociales y plataformas de streaming han convertido a influencers en auténticos líderes de opinión que transmiten cierta información bajo el filtro de su propio punto de vista. Es necesario tener en cuenta que muchos de esos seguidores pueden ser personas de edades tempranas altamente influenciables. Si la forma de pensar de esa persona no es sana, van a estar transmitiendo esos pensamientos a otra gente que puede llegar a repetir o imitar su manera de actuar. En las manos equivocadas, es un proceso realmente peligroso.

“Cuando aquel niño del Fortnite me preguntó si era una chica o un chico, claro, ¿cómo le explicas que ni una cosa ni la otra? Me llegó a decir que no podía ser una chica porque las chicas no juegan a videojuegos y claro yo pensaba: ‘Dios mío, ¿pero en qué mundo vive?’”, señala Koala entre aspavientos recordando aquella situación. “Muchos niños de ahora se están educando a través de una pantalla. A veces veo que tienen mucha falta de empatía y no se dan cuenta del impacto que pueden tener unas palabras a través de una pantalla”, comenta Alba en respuesta a la anécdota de Koala.

#EGOLAND clips del comportamiento de tense con missandie y sarinha, espero que hagan algo :/ pic.twitter.com/tQwr3v1PYH — toxic era ♡ (@blinripper) January 24, 2021

Alba Paspi: "En el Siglo XXI quien no sea feminista, tiene un problema"

Como señala Miare, en muchas ocasiones ellas han tratado de explicar que ciertas situaciones o comentarios no están bien, pero en el momento en el que notan una perspectiva feminista ya “piensan que estamos locas y no escuchan”. “Son muchos ven el concepto ‘feminista’ como algo malísimo. En el Siglo XXI quien no sea feminista, realmente tiene un problema. Hay que aclarar que el feminismo es igualdad”, aclara Alba.

Tanto en el mundo de los videojuegos como en el mundo de los streamings, sigue habiendo conductas que se deben corregir. Las polémicas por el caso de MissAndie con Tense en Egoland fue un ejemplo de ello. ¿Quieres conocer la opinión de Alba, Koala y Miare sobre este tema y muchos más? Para ver la entrevista completa, ¡click aquí!