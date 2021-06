Joan Laporta sigue siendo optimista con la situación de Leo Messi, que este verano acaba contrato con el FC Barcelona y todavía no ha dicho si quiere continuar en el club azulgrana. "El tema va bien y no depende de la auditoría. No es un tema de dinero", ha señalado el presidente del club en la presentación de Èric García, el jugador procedente del Manchester City.

"Está demostrando mucha comprensión. Messi quiere seguir y tener un equipo competitivo para ganar títulos", ha señalado insistiendo en lo dicho el pasado viernes en la rueda de prensa en la que señaló que al argentino se le había hecho una oferta de renovación "dentro de las posibilidades" del Barça.

Al igual que ese día, Laporta no ha querido ser tajante al hablar de la continuidad de Ronald Koeman en el banquillo del FC Barcelona. Eso sí, esta vez ha dejado caer que está más cerca de seguir que de irse. "Si va a seguir es una de esas preguntas que no puedo contestar plenamente, pero las conversaciones van muy bien. Este periodo de reflexión ha ido bien", ha señalado. Y ha puesto un ejemplo gráfico para referirse al asunto: "Si un 1 es que sigue y un 2 es que no sigue, veo más el 1 que el 2".

Además, el presidente ha anunciado que el club sigue trabajando para incorporar a más jugadores y mejorar la plantilla. Hasta el momento, Kun Agüero y Èric García son los dos jugadores que ya han fichado para el nuevo proyecto blaugrana.