10 consejos para presentarse a la EBAU y no morir en el intento

Pocas descripciones son necesarias para la EBAU, la prueba de acceso a la universidad, también conocida como selectividad, y que se celebra todos los años. Pero lo que sí que los estudiantes echan muchas veces en falta, son herramientas para enfrentarse a la EBAU sin sufrir estrés.

Cuando comienzan a acercarse las fechas de esta 'temida' prueba, muchos estudiantes sufren ansiedad, frustración, son presas de las inseguridades y todo ello termina afectando a su concentración. Incluso los hay que no saben cómo organizarse para comenzar a estudiar.

En el canal de Twitch de la Cadena SER este martes han estado Clara del Rincón, una orientadora escolar, y Andrea Sánchez, profesora de Lengua Castellana en bachillerato, y han ofrecido algunas técnicas, consejos y herramientas para no caer en pensamientos negativos y poder enfrentarse a la EBAU, porque como comentan "no debes preocuparte, llevas preparándote todo el año para ella".

Consejos para sobrevivir a la EBAU

Puede que algunas ya las conozcas, pero seguro que no conocías dos de las técnicas que te vamos a mostrar y que ha recomendado la orientadora, como la prueba de los tres minutos o la de las llaves. Además, no encontrarás solo consejos a tener en cuenta al enfrentarte al selectivo sino también a la hora de estudiar:

1. La nota de corte es orientativa: lo primero que la profesora quiere que los alumnos tengan claro a la hora de enfrentarse a esta prueba es que la nota de corte es totalmente orientativa, depende de las demandas de cada año y se referencia por la nota de la última persona que entró en el año anterior. Por lo que, y aunque no suelan variar demasiado, es un factor a tener en cuenta para liberarse de presiones.

2. El test de los 3 minutos: del Rincón ha recomendado introducir este enunciado en un buscador de internet, descargar el PDF que aparece y con la ayuda de un cronómetro, realizarlo. Así, se pondrá a prueba la concentración y atención, lo que te ayudará a entender lo que pide el examen.

3. Calcula bien el tiempo y el espacio: la profesora Sánchez dice que uno de los problemas más usuales a la hora de enfrentarse a un examen de selectivo, y que es el que más facilita que no tengas los resultados esperados, es el cálculo del tiempo y de espacio. En ocasiones, queremos contar todo lo que hemos estudiado, pero la mayoría de veces ni el tiempo ni el espacio están de tu parte, y podrían jugarte una mala pasada. Por eso, es tan importante que, antes de presentarte a la EBAU, practiques, ya sea en el instituto o en tu propia casa, a hacer los exámenes de años anteriores. Además, eso te ayudará a memorizar el temario.

4. Que un examen te haya salido mal no significa que todos los vayas a hacer así: y por supuesto, no te frustres. A veces no todo tiene por qué salir perfecto, y no pasa nada. Tanto la orientadora como la profesora han recomendado que, si te sale mal una de las pruebas, intentes relativizarlo porque si no afectará al resto de tus exámenes. Por eso, cuando salgas desmotivado de uno de ellos, tomate un tiempo para volver a la carga, llora si lo necesitas, habla con un amigo, pero ten claro que una prueba que ha salido mal no tiene por qué repercutir en el resto. Además, si no se llega a esa nota, puede suponer una oportunidad para cambiar de ciudad o para probar empezando en un ciclo formativo que esté relacionado y entrar más preparado. Piensa que no es el fin.

5. Procastinación: apártate de ella como sea. La orientadora ha recomendado que para evitar dejar los temarios o asignaturas más pesadas para el último momento, lo mejor es abrirlas en primer lugar. Aunque te pueda dar pereza tendrás mucha más energía, y si vas progresivamente llegando a las que más te gustan sin duda adelantarás mucho más.

6. Se puede hacer el examen en otra comunidad: esto es algo que muchas personas a veces no tienen en cuenta por desconocimiento, pero nada te obliga a que hagas la selectividad en tu región, puedes hacerla en aquella donde consideres que es más adecuada para ti, porque, como ya sabes, los contenidos temáticos y los propios exámenes varían según la comunidad a la que te presentes.

7. Relájate, ¿Conoces la técnica de las llaves?: la orientadora ha explicado los beneficios que tienen la relajación y el 'mindfulness' cuando se está estudiando. Relajarte es muy importante, no solo para captar y memorizar mejor, sino también para no sufrir ansiedad, presión o ataques de pánico, muy comunes a veces entre los estudiantes. Para ello, Del Rincón ha propuesto la técnica de las llaves, que consiste en tumbarse sobre un sofá, sostener unas llaves en la mano que queda al lado externo, e intentar relajarse hasta que las llaves caigan al suelo. En este momento el cuerpo estará totalmente relajado y listo para volver a la acción, sin necesidad de echarse una siesta y acabar por perder toda la tarde.

8. Las ponderaciones varían en función de la universidad: las asignaturas que se eligen para ponderar dependen mucho de la carrera y de la universidad a la que quieras presentarte, por lo que es muy importante que compruebes en varias opciones cuales son las que ponderan un 0,1 y cuales un 02, para intentar rascar la nota más alta.

9. La presentación es muy importante: los profesores llevan recordándotelo todo el año, pero aun así volveremos a insistir. Cuidar la presentación de tu examen, no hacer demasiados tachones, o que estos sean con una simple línea, no usar típex y distribuir tu examen entre párrafos, esquemas o fórmulas dependiendo de la asignatura, ayudarán a la comprensión del profesor que lo corrija. Y no te engañes, sí que influye.

10. Aleja el móvil, pero recompénsate con él: seguro que estás harto de que te digan que no debes tener el móvil mientas estudias. Pero como comenta la profesora del IES Vilafranca, cambia la forma en la que lo ves, y plantéatelo como un reto. Por ejemplo, ponte la meta de estudiar dos temas y mirar el Instagram o WhatsApp durante diez minutos cuando lo consigas.

Si quieres saber más trucos y consejos para presentarte a selectividad no te pierdas la entrevista completa. Además, encontrarás un portal en el que poder acceder a toda la información que necesites para elegir una salida.