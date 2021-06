El PP se resiste a expedientar a Cospedal y Pablo Casado guarda silencio

Los estatutos del PP fijan la suspensión de militancia en la apertura de juicio oral pero puede actuarse antes con infracción "muy grave", pero en el partido que lidera Pablo Casado no ha decidido aún si tomarán alguna medida contra la exministra de Defensa y exsecretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, tras su imputación en la llamada operación Kitchen y ha insistido en pedir respeto a la presunción de inocencia. En el PP está convencidos de que van a desimputar pronto a Cospedal.

Las opciones son abrir expediente informativo a la exsecretaria general del partido o suspenderla de militancia, pero no hay nada decidido.

"Mientras no haya sentencia condenatoria, Cospedal es inocente", ha asegurado el portavoz del partido y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. En parecidos términos se ha expresado desde Zaragoza el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, que ha añadido además que el PP "es un partido serio y de Estado" y no actúa "como algunas formaciones de izquierda, que cuando no les gusta una decisión judicial o del fiscal cargan contra la separación de poderes, contra la independencia judicial y ponen en la diana un juez".

El líder del PP, Pablo Casado, evitó el miércoles las preguntas de los periodistas sobre este asunto en su visita a Madrid Fusión, y este jueves se espera que rompa su silencio durante la visita que hace a Ceuta, dos semanas después de la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma y en plena escalada verbal entre España y Marruecos.