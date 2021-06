Directo | Clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de F1 en el circuito de Bakú

La Fórmula 1 vuelve al circuito urbano de Bakú, dos años después de su última presencia en Azerbaiyán, con un Gran Premio proclive a Mercedes y McLaren por delante de sus respectivos rivales, Red Bull y Ferrari, por lo que Carlos Sainz no parte como favorito para repetir podio con la 'Scuderia'. La sexta cita del calendario está marcada por la recta de 2,2 kilómetros, la más larga de todo el Mundial, que favorece la potencia pura de Mercedes y concede a Lewis Hamilton (Mercedes) una oportunidad de resarcirse tras su fiasco en Mónaco, donde no pasó de la séptima posición. Fernando Alonso solo ha competido dos veces en Bakú (9º en 2017 y abandono en 2016) y asegura que no le preocupan sus recientes resultados. Sigue la clasificación en directo:

Q1 | Comienzo accidentado

Una ronda de clasificación muy accidentada debido a los choques de Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) y Lance Stroll (Aston Martin) en la curva 15 del circuito.

Ya finalizada la primera prueba, el más rápido ha sido Lewis Hamilton (Mercedes) con un tiempo de 1:41:545.

Carlos Sainz es el cuarto mejor tiempo con 1:42:121 y Fernando Alonso pasa por muy poco a la siguiente prueba con un tiempo de 1:42:934.

Los pilotos que no continuan son: Nikita Mazepin, Mick Schumacher y Nicholas Latifi, además de los accidentados Antonio Giovinazzi y Lance Stroll.

Q2 | Una prueba con polémica

Comienza la segunda prueba de clasificación. Los 15 pilotos se preparan con neumáticos blandos.

Los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Sergio Pérez, se han mostrado enfadados con Sebastian Vettel (Aston Martin) por un movimiento en los boxes.

El más rápido de la ronda es Sergio Pérez (Red Bull) con 1:41:630.