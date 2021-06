¿Qué opciones tiene Luis Enrique después del positivo de Busquets en coronavirus?

El positivo en coronavirus de Sergio Busquets ha hecho saltar por los aires todo el entramado previo a la Eurocopa que empezará en pocos días. Hay preocupación en la RFEF por la posibilidad de que haya más futbolistas que den positivo en las pruebas que se van a hacer. Cabe recordar que el centrocampista jugó durante una hora en el amistoso contra Portugal el pasado viernes, por lo que estuvo en contacto directo con sus compañeros y también con los rivales de la selección 'lusa'.

Ahora Luis Enrique, que en su día convocó a 24 jugadores pudiendo convocar un total de 26, está pendiente de la evolución de Busquets. Lo que es seguro que no puede hacer es ampliar la lista un total de dos jugadores más, por lo que España tendrá que ir a la Eurocopa con un máximo de 24 futbolistas. Lo que sí puede hacer es sustituir a un jugador hasta 48 horas antes del inicio del choque frente a Suecia, después ya no podrá. Además, esta normativa solo se aplica para los jugadores de campo y no para los porteros.

Esperar o sustituir: el gran dilema

Después de las pruebas realizadas, si se alcanza un total de 13 futbolistas disponibles, la fase de grupos podrá jugarse con normalidad. En caso de no ser así, los partidos podrían aplazarse hasta un máximo de 48 horas. Por lo tanto, estas son las opciones que maneja Luis Enrique en su mente de cara a la posible restructuración de la convocatoria:

Esperar a Busquets , que tiene que mantener una cuarentena obligatoria de diez días, por lo que se perdería el partido frente a Suecia , y podría perderse alguno más de la fase de grupos.

, que tiene que mantener una cuarentena obligatoria de diez días, por lo que se perdería el partido frente a , y podría perderse alguno más de la fase de grupos. Sustituirlo por un futbolista de corte similar: Zubimendi , de la Real Sociedad , es el mejor posicionado.

, de la , es el mejor posicionado. En el caso de que no llegue, retrasar la posición a Koke y utilizar a Rodri y a Koke de pivotes e incorporar a un futbolista de corte diferente, como puede ser Bryan Gil, muy del agrado de Luis Enrique, o incluso Canales.