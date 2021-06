La sentencia de la Audiencia Nacional acreditará la caja b y que la sede del PP se pagó en negro

El tribunal de la sección segunda de la Audiencia Nacional, presidido por el magistrado José Antonio Mora, ha concluido ya sus deliberaciones sobre el juicio a los usos de la caja b del PP, que quedó visto para sentencia el pasado 12 de mayo después de practicadas cerca de 30 sesiones.

El tribunal, según fuentes jurídicas consultadas por la SER, va a corroborar los aspectos fundamentales de los argumentos de las acusaciones contra el Partido Popular en la sentencia que hará pública, previsiblemente, a finales del próximo mes de julio.

La caja b del PP es un "hecho incontrovertible"

El fallo judicial certificará la existencia de la caja b en el PP, a la que no dedicará un gran desarrollo argumentativo porque considera que la "realidad" de esa contabilidad paralela es un "hecho incontrovertible" sobre el que "no hay discusión" desde que ya fue confirmada por el Tribunal Supremo el pasado 14 de octubre, en su sentencia sobre la primera época de la Gürtel, que ha adquirido firmeza.

El tribunal no cree a los exaltos cargos del PP

Los magistrados también consideran probado que fueron pagadas en negro las obras de reforma de la sede central del Partido Popular en el número 13 de la madrileña calle Génova, que fueron acometidas entre los años 2005 y 2010. El tribunal concluye que no hay duda de que fue empleado este método opaco e ilícito para abonar la remodelación, basándose en la "ingente" prueba practicada y en los informes periciales presentados. Desestiman por tanto y no consideran creíbles los testimonios de los exaltos cargos del PP, desde los expresidentes Aznar o Rajoy, a los exsecretarios generales Cospedal, Arenas o Cascos entre otros, que comparecieron en el juicio y negaron tanto la caja b como el empleo de dinero negro para las obras de la sede.

El debate sobre el fraude fiscal

El tribunal aún debe determinar los posibles delitos fiscales por pagar en b la reforma del edificio. Tanto de la empresa de arquitectura Unifica, que acometió los trabajos, como la responsabilidad civil del Partido Popular y si la formación conservadora defraudó a Hacienda porque no declaró ingresos en b por 1.200.000 euros en el Impuesto de Sociedades de 2008.

Al respecto, los peritos de Hacienda que declararon en el procedimiento eximieron de responsabilidad al PP al alegar que no tenía la obligación de declarar el dinero, aunque fuese negro, si era destinado a los fines propios de una formación política.

Por el contrario, las acusaciones populares expusieron que los expertos de Hacienda hicieron una interpretación errónea de la Ley de Partidos para llegar a esta conclusión, recordaron la procedencia ilícita del dinero y que tal y como ha fallado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien contribuye al fraude no puede beneficiarse de exenciones fiscales.

El tribunal acota el caso para no quedar contaminado

La sentencia se ceñirá a los pagos en b por la sede central y los posibles fraudes fiscales y no valorará otros aspectos de la caja b como las donaciones en negro de empresarios que nutrieron durante al menos 18 años esa contabilidad paralela. Los magistrados proceden de este modo para no quedar contaminados en caso de que en el futuro tengan que juzgar esa pieza separada del procedimiento de aún instruye el juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, y no interferir en la causa.