Acusan de plagio a Måneskin, los ganadores de Eurovisión 2021: júzgalo tú mismo

El ganador del Festival de Eurovisión de este 2021, Måneskin, con la canción Zitty e bouni, no termina de tener un reinado tranquilo en el trono de la competición musical continental. Si bien ya se zanjó la polémica sobre un posible consumo de drogas de su vocalista, Damiano David, tras someterse a un test y dar negativo, ahora la polémica se centra en un posible plagio.

Un grupo de Holanda, donde precisamente se celebró el evento, llamado The Vendettas, ha acusado de plagio a los ganadores del certamen, afirmando que la vencedora podría ser una copia de su canción You Want It, You've got it, que fue grabada en 1994.

"S uena igual", sostienen los holandeses

El cantante del grupo, Joris Lissens, ha sido el que ha puesto imagen y voz a la denuncia, en el programa de la televisión privada de su país, RTL 4, afirmando que, según ellos, tanto su canción como la italiana son muy parecidas y podría tratarse de un plagio.

"Suena igual", ha declarado Lissens, y se cuestiona: "La pregunta ahora es si es esto es plagio". "Estos jóvenes naturalmente no habían nacido aún en la época de nuestro grupo. Pero como dicen los propios Måneskin, 'el rock and roll nunca muere'", expone con ironía.

Ese es el lema que ellos han mantenido reivindicando el género musical y que también figura en la cuenta de Twitter del grupo italiano. Así, los holandeses dejan caer que igual habrían resucitado o devuelto a la palestra la esencia de su tema, también del mismo estilo.

¿Se parecen realmente?

Los italianos están batiendo récords. Todo el merchandising oficial se ha vendido en pocos minutos, y Zitti e Buoni está triunfando en las principales listas oficiales. Pero, ¿es este éxito gracias a You Want It, You've got it?

La realidad es que hay cierto parecido, al menos al principio, por lo que esta acusación tendría mucho más fundamento que la del consumo de droga, ya demostrada que no era cierta. Lo que queda en el aire es la pregunta que el mismo Lissens planea, si se trata de un plagio. Juzguen ustedes mismos: ¿Tienen razón The Vendettas?