"Hoy hago algo que nunca he hecho": el precioso homenaje de Évole a Pau Donés en el aniversario de su muerte

Este miércoles se cumple el primer aniversario de la muerte de Pau Donés. El cantante del grupo musical Jarabe de Palo fallecía el pasado 9 de junio a los 53 años como consecuencia de un cáncer de colon con el que tuvo que convivir durante sus últimos años de vida. Una enfermedad que, a pesar de que a posteriori acabaría costándole la vida, nunca quiso esconder. De hecho, aprovechó su situación para dar visibilidad a una realidad tan común que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Un modo distinto de ver la vida que atrajo las miradas de millones de personas incluso una vez después de fallecido, quienes descubrieron la persona que había detrás del cantante gracias al último disco del artista y al documental sobre el artista dirigido por Jordi Évole. Un Jordi Évole que un año después de su trágico adiós ha querido rememorar la figura de un amigo que, tal y como ha explicado en varias ocasiones, le ha ayudado a ver la vida de otra manera.

"Esto es lo que hago yo hoy tras un año sin Pau Donés"

Hace apenas unas horas, el comunicador ha compartido un tuit en el que recuerda que, el día que presentaron el documental sobre Pau Donés en Málaga, una señora le explicó que, para ella, "hacer un Pau" era atreverse con algo que nunca antes había hecho. Todo ello para explicar que, un año después de la muerte del artista como consecuencia del cáncer de colon, se iba a atrever a hacer algo que nunca nunca antes había hecho: cantar.

El día que presentamos el docu de Pau en Málaga una señora dijo que para ella “hacer un Pau” era atreverse con algo que nunca había hecho. Y eso es lo que hago yo hoy.

Tras el primer año sin Pau Donés.

Va por ti.

Y hoy (22:30h) en @LaSextaTV, Homenaje #EsoQueTuMeDas pic.twitter.com/n3VDC8vsnA — Jordi Évole (@jordievole) June 9, 2021

Junto a este texto, un vídeo en el que podemos ver a Jordi Évole cantando Grita, una de las canciones más famosas del artista aragonés: "Esto es lo que hago yo hoy tras el primer año sin Pau Donés". Acompañado de una guitarra, el comunicador comienza a cantar las primeras estrofas de la mítica canción: "Hace días que te observo. he contado con los dedo cuantas veces te has reído y una mano me ha valido". Todo ello para homenajear a un amigo que se marchaba antes de tiempo como consecuencia del cáncer.

La Sexta emite este miércoles un homenaje sobre Pau Donés

Pero Jordi Évole no ha sido el único que ha cantado como homenaje a Pau Donés. Entre las distintas personalidades que han cantado el mítico Grita del artista aragonés también podemos encontrar a otros como Carlos Jean, quien ha publicado en redes sociales otra versión de famosa canción de Jarabe de Palo. Mientras tanto, otros amigos y amigas del artista han vestido una camiseta solidaria con el lema Vivir es urgente.

🔙 Hace un año nos dejaba Pau Dones... él ya no está pero su ejemplo y su música serán eternos #VivirEsUrgente pic.twitter.com/s5WwXQQ0vW — Carlos Jean (@carlosjean) June 9, 2021

Una camiseta, a la venta en distintas plataformas, mediante la que colaboras con la Fundación CRIS contra el cáncer en su labor de investigador contra esta grave enfermedad.