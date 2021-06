La vacunación de la Selección está en el aire porque la Federación prefiere la monodosis de Janssen

La vacunación del equipo español que participará en la Eurocopa 2020 está en el aire porque en la Federación no quieren que los jugadores y el resto de la expedición sean vacunados con una vacuna con dos dosis, como la de Pfizer. Su preferencia es recurrir a una vacuna monodosis, como la de Janssen, para reducir el riesgo de que haya efectos secundarios.

La SER adelantó este jueves que el plan era vacunar a los jugadores de la selección española este viernes, el mismo día de arranque de la Eurocopa. España juega su primer partido el lunes ante Suecia.

Luis Enrique no ha querido entrar del todo en esta cuestión en su comparecencia ante los medios. Ha señalado que la vacunación está en manos del presidente de la Federación, Luis Rubiales, que lleva meses "negociando" el asunto. Lo que sí ha dejado claro es que él no tenía constancia de que se fuera a vacunar a la expedición española "ni mañana ni pasado".

El técnico ha insistido en que el mejor momento era cuando él dio la lista de convocados. "No conseguimos vacunarnos antes. No nos quejamos. Hay negociaciones, pero todavía no es seguro [...] Lo acatamos", ha señalado.