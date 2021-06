"No era generador de buen rollo": el jugador que no gustaba a Luis Enrique y que ahora lidera la Selección

España debuta frente a Suecia en su primer partido de la Eurocopa. Con una previa marcada por muchos temas extradeportivos, la 'Barra Libre' de SER Deportivos analizó toda la actualidad de la Selección y lo hizo de la mano de Antonio Romero, Miguel Martín Talavera, Antón Meana, Jordi Martí y Manolete.

Posible alineación del España - Suecia

Antonio Romero: "Me sorprende que la noticia para Martí sea si Pedri o no va a ser titular. A medida de que pasan las horas se disipan las dudas. Yo tengo dos: quién acompañará en el centro del campo a Rodri y la otra es ver si Morata y Gerard Moreno jugarán juntos o no. Porque Luis Enrique siempre cuenta con Ferran y Olmo en los partidos importantes".

Antón Meana: "No se pueden gastar a los dos delanteros de golpe. Me gustaría preguntar si tienen tan claro que va a jugar Koke. Si juega Pedri, no sé si vaya a jugar Koke. Rodri y Thiago son intocables para Luis Enrique".

Miguel Martín Talavera: "Tenemos una Selección donde ahora son todos muy parecidos y no sería una locura que jugaran unos u otros. Estáis dando por sentado que va a jugar Rodri y a mí me parece que esta temporada como '5' titular el mejor es Koke".

Antonio Romero: "Yo pondría ahí a Koke, porque creo que ha hecho mejor temporada que sus rivales: Busquets y Rodri. Pensando en Luis Enrique, cuando no ha estado Busquets ha jugado Rodri y viceversa. He disfrutado mucho de las otras selecciones. España si tiene alguna posibilidad en este torneo es siendo fiel a su estilo. España no es estar encerrado atrás y salir corriendo a la contra. Si el plan sale bien, lo vamos a pasar bien".

Miguel Martín Talavera: "Si hoy no juega Koke en la selección española y juega Marcos Llorente, sería faltarle el respeto al campeón de liga".

Jordi Martí: "Una de las noticias más sorprendentes es que pueda estar Pedri en el once titular. Es un asunto que hay que remarcar. Si finalmente aparece en la alineación titular es una sorpresa".

Miguel Martín Talavera: "A mí no me lo parece, porque todos son muy parecidos".

Ambiente en la Selección

Antonio Romero: "Ojalá el ambiente bueno se mantenga a partir de las 23h. del día de hoy porque significará que hemos empezado con una victoria".

Antón Meana: "En los últimos grandes eventos, no hubo gran ambiente en la previa. Jordi Alba no ha sido un jugador que haya creado excesivamente un buen ambiente. No era generador de buen rollo. Ahora tiene un rol muy distinto porque sabe que a la primera broma con Luis Enrique, él no viene".

Manolete: "Yo a Jordi Alba lo veo de atlético".

Antonio Romero: "Yo si no os importa me centro en la Eurocopa. Yo he dicho que cuando España juega bien es muy divertida. Nos presentamos a esta fase final con muchas dudas que no han sido resueltas, pero todos estamos con 'la Roja'. Suecia, por cierto, es un equipo muy rocoso".

Jordi Martí: "Celebro que os suméis al optimismo. Yo celebro la unión de fuerzas y que os unáis a mi carro".