Esperansagrasia: "Creo que todos hemos tenido un Juanjo en clase, que iba de chulito y luego era un buenazo"

TikTok es la cuna de una nueva generación de influencers. La forma de consumir contenido ha ido variando, la gente busca entretenimiento, espontaneidad y dinamismo y TikTok es la herramienta perfecta para contenido de estas características. Son muchos los creadores de contenido que han sabido aprovechar el boom de la plataforma y una de las más relevantes de este último año, ha sido @esperansagrasia… ¡Y no es la del horóscopo!

Ella se llama Gemma, pero en el momento que creó su cuenta de TikTok decidió utilizar el nombre de la famosa tarotista para su perfil, aunque cambiando la "Z" y la "C" por una "S". "Era la típica noche de cuarentena que te acuestas siempre tarde porque ya no tienes ni sueño… Y justo me salió en Telecinco un anuncio de esta mujer y en ese momento estaba pensando qué nombre ponerme en TikTok porque acababa de abrirme la cuenta. Me puse 'esperansagrasia' con las 'S' para que no fuera igual del todo, de ahí viene", explica Gemma sobre el origen del nombre de su cuenta.

"Me encantaría decir que fue algo meditado y tal… Pero es que no. La pobre mujer dirá 'esta loca… ¿qué hace con mi nombre?' No tengo ni idea de si ella sabe de mi existencia", comenta la TikToker. Gemma comenzó subiendo vídeos de todo lo que se le pasara por la cabeza, pero hubo un tipo de contenido que llamó especialmente le atención: sus comparaciones de situaciones cotidianas entre EEUU y España.

EEUU VS. España

Esos vídeos eran comparaciones desde los más fuertes estereotipos de chica adolescente estadounidense sacada de Camp Rock a aquel chico de tu clase de tercero de la ESO que iba de duro con su moto. De esta forma nacieron sus personajes Ashley y Juanjo. "Creo que todos hemos tenido un Juanjo en clase, ese chaval que iba siempre con su casco y sus pantalones medio bajados. Iba de chulito y luego era un buenazo al que le encantaba su moto y su Instagram estaba lleno de fotos de su moto", explica Gemma.

En el extremo opuesto se encuentra Ashley, un personaje sacado del punto de vista de todas esas series y películas estadounidenses donde todo es muy elegante y formal. "Ashley es la típica chica de serie Disney que tiene una vida social muy guay y es popular pero al mismo tiempo saca los mejores estudios y es la hija perfecta", señala la TikToker en relación a otro de sus personajes.

Por último y una de sus interpretaciones más famosas es la de la madre de Juanjo. "Esa interpretación es de mi madre tal cual, mi hermano y yo la llamábamos loca. Mi madre es muy de querer hablar rápido y gritar, entonces no se le entiende nada cuando habla", explica. "Muchos se sienten identificados porque las pobres madres, que deberían de ser eternas, a veces las llamábamos locas porque somos un caso. Las broncas en mi casa eran tal cual en mis vídeos", añade la TikToker.

Nuevas metas y proyectos

Gemma está empezado a involucrarse en otros proyectos y colaboraciones. Recientemente ha realizado promociones con empresas grandes como Netlfix, pero su sueño es poder ir a un teatro y poder enseñar a la gente lo que hace. "Gracias a la gente de TikTok he podido hacer esto, que lo que más me gusta se vaya convirtiendo en un trabajillo. Pero mi sueño es realmente poder estar en un teatro, hacer shows… Lo que sea", comenta Gemma.

"Tal vez este verano comience a plantearme subir contenido a YouTube irme a la montaña o a la granja y llevarme la cámara y que la gente se venga conmigo", señala la TikToker. Gemma asegura que tal vez este verano se anime a subir este tipo de contenido a plataformas como YouTube, algo que le gustaría mucho comenzar a hacer y en lo que cada vez está más convencida de involucrarse.

Hoy la cuenta de TikTok de 'esperansagrasia' cuenta ya con casi 1 millón de seguidores que muestran día a día su apoyo y cariño con todo lo que hace. Vídeos cortos de humor que muchos aseguran que les han "alegrado el día" e incluso señalan a Gemma como "el descubrimiento estrella de 2021". Sin duda tiene mucho potencial y aún le queda un alrgo camino por recorrer.