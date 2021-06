"Me sentí avergonzado": Miguel Ángel Revilla habla sobre la polémica del puro y explica por qué mintió

Miguel Ángel Revilla ha vuelto una vez más a El Hormiguero para analizar la actualidad política junto a Pablo Motos. Desde el encuentro entre Joe Biden y Pedro Sánchez hasta la manifestación de Colón o las últimas noticias relacionadas con el caso Kitchen. Como no podía ser de otra manera, y dado que era la primera vez que acudía al programa tras su polémica comida, también hablaron sobre el puro de la cuestión que puso en apuros al presidente de Cantabria.

Hace ya varias semanas, concretamente el pasado mes de mayo, Miguel Ángel Revilla era cazado por las cámaras de varios teléfonos móviles comiendo en el interior de un restaurante de Santander cuando no era posible por las medidas contra la COVID-19. Pero no solo eso. También tenía un puro sobre el cenicero que, lo que provocó la indignación de muchos cántabros y cántabras que vieron cómo su presidente se saltaba las restricciones de la pandemia mientras pedía a sus vecinos y vecinas que las cumplieran a rajatabla.

Revilla explica la polémica del puro: "Todavía no sé si es terraza o no"

Varias semanas más tarde, el presidente de Cantabria ha contado todo lo que sucedió aquel día frente a un Pablo Motos que le pedía explicaciones por las imágenes que se hicieron virales en redes sociales: "Te voy a contar la verdad". Después de explicar que todavía desconoce si el sitio donde comió era una terraza o no lo era, ya que ha visto a muchas personas comiendo en ese lugar, Miguel Ángel Revilla ha reconocido que había quedado en el restaurante con varios empresarios que estaban invirtiendo en Cantabria.

Dado que había sido invitado por los famosos empresarios, Revilla reconoce no se molestó en preguntar si era o no era terraza. Tras sentarse a la mesa, el presidente de Cantabria asegura que dejó el puro sobre el cenicero porque no quería tirarlo todavía: "Cuando un fumador de puros va por la calle y tiene que entrar en un sitio donde hay una mesa o un comedor, a veces lo dejas fuera y otras lo dejas apagado en el sitio".

"Me sentí avergonzado": Miguel Ángel Revilla reconoce que no actuó bien

Mientras estaba comiendo en el restaurante, Miguel Ángel Revilla asegura que fue increpado por ocho personas que no paraban de recriminarle lo que estaba haciendo. Con el miedo en el cuerpo, el presidente de Cantabria decidió mentir de la misma manera que, en caso de que le hubieran dicho que tenía que confesar el asesinato de Joselito, lo hubiera hecho. Algo de lo que no se siente muy orgulloso, tal y como ha reconocido frente a Pablo Motos: "Me sentí avergonzado".

¿Y era terraza o no era terraza? Según informes de Salud Pública, la sala en la que estaba sentado Miguel Ángel Revilla en Castelar no se adecuaba a las condiciones de una terraza al aire libre.