Eto'o: "Lo que hace Pep Guardiola hoy lo hacía Luis Aragonés hace 23 años"

El exfutbolista Samuel Eto'o ha querido lanzar una lanza a favor de Pep Guardiola después de su duro final de temporada con derrota en la final de la Champions League. Pese a esta decepción, el camerunés insiste en la idea de que "está marcando una época en el fútbol", pero también señala que su manera de ver el juego no es novedosa. En una comparativa realizada en entrevista con el Diario As, resalta la figura de Luis Aragonés como su primer gran referente.

"Pep (Guardiola) está marcando una época en el fútbol, con su manera de verlo, que a todos nos encanta", explicó el exbarcelonista en esta charla, haciendo referencia al técnico con quien compartió vestuario en la campaña 2008/2009. "Ganar títulos o no depende también del factor suerte. A mí lo que me gusta es que impone sus ideas y, si algún día entreno, es lo que me gustaría hacer: imponer mis ideas y que los otros se tengan que adaptar", amplió Eto'o, echando un vistazo a un hipotético futuro en los banquillos desde su actual puesto como embajador del Mundial de Qatar.

No obstante, el exjugador sigue destacando su experiencia con Luis Aragonés por delante de todas. "Lo que Pep (Guardiola) hace hoy, Luis nos lo hacía hace 23 años en el Mallorca, era increíble", asegura, rememorando aún lo sorprendida que dejaba a su plantilla: "Nosotros decíamos, ¿pero y este abuelo?".

Quinielas sobre Ramos y Messi

Además de ello, Samuel Eto'o deja sus deseos sobre los destinos próximos de Sergio Ramos o Leo Messi. Acerca del ya excapitán madridista, apunta que "ojalá se venga al PSG", aunque si pudiera "lo iba a fichar para el Barça".

También ve en el Camp Nou a Messi una temporada más, al menos: "Sé que ama al Barcelona, que no tiene problemas y que no es cuestión de dinero". En su caso, la leyenda del fútbol africano desvela que solo un buen "proyecto" es capaz de retener al '10' en su máximo esplendor en la Ciudad Condal: "Tiene que disfrutar el tiempo que le queda, el fútbol se lo debe, no solo el Barça. Él siempre nos da, tiene que disfrutar y ganar títulos. Messi es Dios y cuando tienes un Dios solo lo tienes que admirar", zanjó sobre este tema en la entrevista.