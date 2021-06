"Debes notificarlo": la DGT advierte sobre un trámite muy común que podrías no haber pasado

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha advertido, a través de su cuenta de Twitter, de la importancia de notificar un cambio de domicilio en un plazo de 15 días después de mudarte para poder seguir recibiendo notificaciones y comunicaciones por parte del organismo en tu nuevo hogar. Y es que, en caso de no hacerlo, podrías dejar de enterarte cada vez que la DGT te notifique una multa y, por lo tanto, se te pase el plazo para pagarla.

Pero no solo eso. El hecho de no notificar un cambio de domicilio también supone que nunca te lleguen los avisos de llamada para una revisión por parte del fabricante de tu vehículo. Por todo ello, y si te has cambiado de domicilio recientemente, será mejor que notifiques dicho cambio a la Dirección General de Tráfico para evitar cualquier tipo de inconveniente. ¿Y cómo lo hacemos? Existen varias formas de hacerlo.

Cómo notificar un cambio de domicilio en la DGT

En primer lugar, la Dirección General de Tráfico revela que podemos cambiar la dirección de nuestro domicilio actual en su aplicación web a través de cl@ve. También a través del Punto de Acceso General de la Administración, para lo que necesitarás tu certificado digital, tu DNI electrónico o cl@ve. Una opción mediante la que también podrás cambiar tu domicilio en otros organismos como la Agencia Tributaria, la Policía Nacional o la Seguridad Social de manera simultánea.

Conductor, si cambias de domicilio debes notificarlo a #DGT.



1. Por internet con cl@ve.

2. En Jefaturas de Tráfico con cita previa.

3. En Ayuntamientos con convenio.

4. A través del ☎️ 060.

5. A través de la app #miDGT



Por otro lado, también podrás notificar un cambio de domicilio en cualquier Jefatura u Oficina Provincial de Tráfico o incluso en determinados ayuntamientos. Consulta si el tuyo está entre ellos en el siguiente enlace. Por último, la DGT también te permite notificar el cambio de domicilio a través del teléfono 060 y desde la app miDGT, donde tan solo tendrás que acceder a los ajustes de la aplicación, dirigirte a los datos personales y modificar el campo de domicilio de notificación.

Cómo recibir cualquier notificación de la DGT en tu correo electrónico

En caso de que quieras recibir las notificaciones de la Dirección General de Tráfico a en tu correo electrónico, dirígete a la Dirección Electrónica Vial y date de alta en el servicio. De esta manera, cada vez que la DGT tenga que enviarte una multa o sanción, lo hará únicamente a través de este canal y no a través del correo ordinario. Una opción mediante la que no tendrás que estar pendiente de cambiar tu dirección de notificación si cambias de vivienda o localidad. ¿Y cómo puedo saber si me han multado o no? En el pasado tan solo podías consultar el Boletín Oficial del Estado correspondiente o esperar a que llegara el cartero con la notificación. Sin embargo, ahora es más fácil que nunca, ya que puedes consultarlo gracias a Internet y al teléfono móvil. Una de las opciones más rápidas y sencillas es la que ofrece la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de su página web.

Desde hace varios años, este organismo cuenta con el Tablón Edictal de Sanciones (Testra), desde donde tendrás acceso a las notificaciones de procedimientos sancionadores de la DGT. Pero no solo eso. También a los servicios de tráfico de Cataluña y País Vasco y más de 900 ayuntamientos. ¿Quieres una opción todavía más sencilla? Si no quieres acceder a Testra cada dos por tres para ver si te han multado por saltarse ese STOP que nadie te ha visto saltarte, puedes darte de alta en la Dirección Electrónica Vial (DEV) y esperar a que te llegue por correo electrónico.