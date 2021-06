El gesto de un alumno con matrícula de honor que conmocionó a Twitter

Un profesor de medicina preventiva y salud pública de la Universidad de Valladolid, Ignacio Rosell, ha compartido en su cuenta personal de Twitter la conmovedora anécdota que ha vivido con uno de sus alumnos más sobresalientes.

El bondadoso gesto que ha tenido el joven estudiante, ha sido muy aplaudido en redes sociales cuando Rosell dio a conocer la historia. El alumno, tal y como ha contado, había sacado matrícula de honor en sus estudios, por lo que le correspondía el importe correspondiente a una parte de la matrícula.

Para sorpresa de su profesor, el alumno le preguntó si era posible renunciar a ese importe, puesto que él ya tenía la beca completa y podría hacerle más falta al siguiente alumno sobresaliente.

"Un alumno nos pregunta si puede renunciar a su brillante y merecida matrícula de honor, al no necesitar el importe (tiene ya la beca completa) y pensando que al siguiente alumno sobresaliente le podría hacer más falta", expone Rosell en su tweet.

Este gran gesto a conmocionado a la comunidad de Twitter y al propio Ignacio, que finalizaba su tweet con un: "No estoy llorando, es que algo se me ha metido en el ojo". En menos de un día ha conseguido superar los 26K me gusta y los 3K retweets. Además, ha generado un sinfín de comentarios positivos sobre este bondadoso gesto de su alumno. "Es de esas cosas que te reconcilian con el ser humano, me quito el sombrero", señala un usuario en los comentarios.