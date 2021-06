"Antiguo y peligroso, pero ya no cuela": Carmen Calvo hace revolverse en su escaño a Espinosa de los Monteros

"Qué antiguo y peligroso es su discurso. Ustedes, el conservadurismo radical, el fascismo, el filofascismo, llevan en este país 200 años repartiendo carnés de nación, y ¿sabe lo que ha constituido eso para la historia de este país? Los exilios continuos, de los liberales, de los antifascistas, de los demócratas, de los republicanos... porque usted ha venido a decir lo de siempre, pero son 200 años diciéndolo, frente a un país diverso que sostiene las libertades y los derechos de todos, que ustedes tienen el monopolio de este país, ustedes son los dueños de la palabra España, de la idea de la nación, y que los demás no existimos... es antiguo, es peligroso... la única diferencia que hay ahora es que ya no cuela... 42 años de democracia sostenida, madura, diversa... ya no cuela. No hay españoles de bien y de mal, no son los dueños de España. Antiguos y peligrosos, pero ya no cuelan".

Así ha respondido la vicepresidenta primera del Gobierno al portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, que había preguntado en la sesión de control al Gobierno del Congreso por "el valor que tiene para este Gobierno el respeto a la dignidad", en relación con los indultos a los presos del procés. "¿No les da un atisbo de vergüenza?, ¿duermen bien por la noche sabiendo que han traicionado a la nación? -ha preguntado el de Vox a la vicepresidenta primera- ¿Tiene algún valor para ustedes el respeto a la dignidad nacional?".

La contundente respuesta de Carmen Calvo ha sido aplaudida por la bancada del Gobierno y recibida en los escaños de Vox con un Espinosa de los Monteros moviéndose incómodo en su asiento.

El portavoz de Vox a echado en cara al Ejecutivo que los indultos "solo la aplauden los suyos" y no cuenta ni siquiera con el apoyo de los independentistas a quienes "están intentando beneficiar". "Es imposible satisfacer a los que hacen de la insatisfacción una forma de vida", ha avisado advirtiendo de que tras los indultos seguirán demandando amnistía, referéndum o autodeterminación. "¿Dónde van a poner la raya?", ha preguntado

Este momento se ha vivido en el hemiciclo durante el primer cara a cara entre el Gobierno y la oposición tras la aprobación de los indultos a los presos del procés, en el que Pablo Casado ha pedido al presidente Pedro Sánchez que dimita. "Aplauden un día aciago para la historia democrática española. Prometió indultar a los presos y traer a Puigdemont para ser juzgado. Echó el destino de España en manos de los separatistas. Es el pacto Drácula con los separatistas", ha dicho el líder del PP. Por su parte, Pedro Sánchez ha vuelto a defender que se trata de una medida "valiente, reparadora y en favor de la concordia y convivencia", y ha reprochado al líder de la oposición sus críticas, no solo a los indultos sino también a los obispos catalanes, los empresarios o los sindicatos, por respaldarla.