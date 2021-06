Las dudas que plantea el uso de la mascarilla desde el sábado: ¿cuándo me pueden multar? ¿cómo guardarla?

Sábado por la mañana. Paso de peatones atestado de viandantes sin mascarilla y sin respetar el metro y medio de seguridad que establece Sanidad para poder no llevarla. ¿Me la pongo? ¿Espero ya que en realidad pasa poco tiempo hasta que el semáforo pase a verde? ¿Me aparto hasta llegar a la distancia social de seguridad? Tras casi un año y medio de pandemia virulenta, las normas y restricciones han ido cambiando según la evolución epidemiológica. Seguir las recomendaciones sanitarias y el sentido común propio es siempre el mejor camino. Las dificultades aparecen cuando los límites no están claros. La vida plantea situaciones que no se pueden regular a golpe de Boletín Ofcial del Estado.

Hay algunas cuestiones que conviene tener claras de cara a la nueva etapa que comienza este fin de semana y que afecta a los hábitos y costumbres que hemos interiorizado en este tiempo. La mascarilla en exteriores decae justo al año de que comenzara a establecerse como obligatoria de forma paulatina en los distintos territorios de nuestro país.

¿En qué casos me pueden multar?

Hay algunos colectivos que han manifestado su intención de continuar utilizándola en exteriores ya sea por costumbre o porque se sientan más protegidos.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, insistió que las mascarillas ya no serán obligatorias en exteriores "siempre y cuando se respete una distancia de seguridad de metro y medio", pero destacó que habrá que tenerlas a mano por si no se dan esas condiciones y hay que utilizarlas al aire libre. Sin embargo, la ministra no aclaró si no llevarlas conllevará alguna sanción o multa. En todo caso, controlar quien lleva o no la mascarilla en el bolsillo se antoja complicado y poco práctico.

La nueva normativa deroga un único artículo de la ley 2/2021 de 29 de marzo, que obligaba a llevar la mascarilla en exteriores, incluso cuando hubiese distancia de seguridad.

Las multas o sanciones recaerán en los casos en los que se mantiene la obligatoriedad. Estos son los supuestos en los que hay que llevar la mascarilla:

Espacios cerrados públicos: bibliotecas, gimnasios, etc..

Espacios cerrados de uso públicos: supermercados, farmacias, teatros, cines etc...

Transporte público: avión, autobús, metro, etc...

Eventos multitudinarios en exteriores: cuando el público esté de pie. Si está sentado y con distacia social no hay obligatoriedad de llevar mascarilla.

Residencias de ancianos: mascarilla obligatoria para trabajadores y visitas. Los residentes la llevarán si la cobertura vacunal es inferior al 80%.

En los lugares de trabajo de trabajadores esenciales si la cobertura vacunal es inferior al 80%.

¿Mejor llevar la mascarilla debajo de la barbilla?

Aunque algunos lo han pensado e incluso ya lo hacen por la calle, no parece la mejor opción desde el punto de vista higiénico llevar la mascarilla debajo de barbilla y subírsela al cruzarse con alguien o en una situación de riesgo.

"¿Debajo de la barbilla? Bueno, lo que sea más cómodo, pero estaremos bajando al cuello con contacto en la piel, grasa o suciedad y luego vuelta a la cara. Lo suyo es quitarla por las gomas, guardarla y volverla a poner. Sin dramas, pero tratando la mascarilla con cariño", explica Gemma del Caño, farmacéutica, especialista en seguridad alimentaria y divulgadora.

¿Cómo guardo la mascarilla?

No vale eso de echársela al bolsillo. "Parece que el contagio por contacto es residual pero en el caso de la mascarilla sí deberíamos tener en cuenta que, como nos la vamos a quitar y poner varias veces (siempre respetando el total de 4-6 horas las quirúrgicas y 8 las FFP), va a ser algo que tendremos en contacto con la cara. Con eso en la mente, habría que hacer algo más que meterla en el bolsillo", recomienda Del Caño.

La farmacéutica y divulgadora explica que las mascarillas usadas están mejor en un sobre de papel o una lámina de cartón por encima de una bolsa de plástico porque transpira menos. "Eso es importante porque la humedad que emitimos al respirar es un factor que afecta a la eficacia de la mascarilla (y tampoco es deseable ponernos una mascarilla húmeda)", aclara.

¿Por qué es mejor llevar más de una mascarilla al salir?

Llevar varias mascarillas cuando salimos a la calle es una de las principales recomendaciones de Del Caño: "Tendremos que llevar unas cuantas mascarillas limpias y esas sí pueden ir en una caja de plástico o bolsa. Personalmente llevo un sobre, que puede ser eso, un trozo de cartón y una caja con unas cuantas limpias".

La razón de llevar varias mascarillas encima es fundamentalmente una cuestión de higiene básica además de porque con la humedad pierden eficacia.

"No sería malo acostumbrarnos a tener unas cuantas siempre, por si las moscas. Si se humedece, se mancha, se cae o lo que sea, habría que cambiarla. Es casi más cuestión de higiene que de coronavirus", explica la divulgadora.

Incidencia estancada y preocupación por la variante india

La incidencia acumulada en España se ha estancado en los 92 casos por 100.000 habitantes. Hay 15 millones de personas con la pauta de vacunación completa y más de la mitad de ciudadanos ya tienen al menos una dosis, según los datos de este miércoles.

Francia lleva más de una semana sin mascarillas al aire libre. Reino Unido no las utiliza en exteriores desde el 22 de abril. Israel, pionera en levantar la restricción, ha tenido que dar marcha atrás en algunas zonas por sendos brotes. Y ahora se plantea volver a ponerla obligatoria en interiores debido al aumento de contagios por la variante india.

A la espera de ver cómo evoluciona, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades ha alertado este miércoles que Delta, más contagiosa que otras mutaciones del SARS-CoV-2, supondrá un 90% de los casos en la Unión Europea a finales de agosto. Queda por ver hasta qué punto pone en riesgo la desescalada global.