El segundo capitán de la selección española, Jordi Alba, recibió de manos del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, una camiseta conmemorativa como regalo por haber cumplido 75 internacionalidades con La Roja, que celebró con una espléndida goleada ante Eslovaquia que daba el pase a los nuestros a los octavos de final.

En el viaje de vuelta a Madrid desde Sevilla, Jordi Alba dio un discurso de agradecimiento, en el que pudimos denotar un detalle importante: el ambiente es sobresaliente y los jugadores se toman con humor los pitos a algunos jugadores en los dos primeros partidos del campeonato. Ocurrió que interrumpieron al jugador del FC Barcelona cuando hablaba con silbidos, a lo que el catalán reaccionó respondiendo, ‘¿cómo?’, y una sonrisa.

“Lo que más me gusta es el grupo”

Jordi Alba agradeció el detalle de Luis Rubiales, animó a sus compañeros a continuar como hasta la fecha e hizo hincapié en el buen ambiente que hay: “Es un grandísimo orgullo estar aquí con todos vosotros. Ojalá sean muchos más, no había mejor manera de celebrarlo que una victoria como la de hoy. Creo que nos la merecíamos desde el primer partido”.

“Lo que más me gusta es el grupo, llevo aquí muchísimos años, pero este grupo es magnífico. Ya no solo los jugadores, sino también el staff y toda la expedición y estoy seguro de que vamos a hacer grandes cosas”, añadió.

✈️ ¡¡UN HOMENAJE DE ALTURA!!



👕 @JordiAlba recibió en pleno vuelo desde Sevilla una camiseta como homenaje a sus 7⃣5⃣ partidos con la @SeFutbol de manos del presidente de la RFEF, Luis Rubiales.



🗣️ Alba: "Es un grandísimo orgullo estar con este equipo".#SomosEspaña#EURO2020 pic.twitter.com/fSqoxLCdvs — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 24, 2021

El capitán de la selección española estuvo en El Larguero con Manu Carreño, donde habló de lo duros que fueron los días que estuvo apartado del grupo por coronavirus.

Sobre su emoción tras el Eslovaquia - España, relató: "Supongo que será la tensión de toda la situación, de lo que había vivido del Covid, de no poder conseguir los puntos, de jugártelo en la última jornada…".

"Desde que salí de aquí en ambulancia fue muy duro, no te lo crees... No sabes qué has hecho como para poder tenerlo y luego pasan los días, en los que rezas para que no le pase a ningún compañero porque te sentirías muy culpable y dejar a un compañero sin Eurocopa por ti sería muy duro y lo llegué a pensar", explicó a los oyentes de El Larguero.

Como contó el futbolista del FC Barcelona, una de las cosas que más le inquietaba era privar de disputar la Eurocopa a algún compañero: "Pasó lo de Diego (Llorente), pero sinceramente sabía que era imposible porque no había tenido casi contacto más allá del partido en el Wanda, que estuvimos en el vestuario y creo que eso no era suficiente, pero nunca se sabe con este virus. Pasaron los días y vi que ningún compañero daba, te quedas más tranquilo, pero comienza la incertidumbre de que no sabes si vas a poder volver. Agradecí mucho las palabras del seleccionador por la confianza que me dio, que me dijo que iba a esperar, pero dependía de un PCR, que he tenido compañeros que han estado veintitantos días…".