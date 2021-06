La sencilla regla 'dos de tres' para saber cuándo hay que llevar mascarilla a partir de ahora

Este viernes, el Boletín Oificial del Estado (BOE) publica las especificaciones que ponen fin al uso de mascarillas en exteriores. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, concretó tras el Consejo de Ministros que aprobó la nueva normativa en qué casos será necesario seguir llevándola. Habló de encuentros fortuitos por la calle, de conciertos y hasta del teleférico, ejemplos que también están recogidos en el BOE, pero el detalle puede dar lugar a algunas dudas en determinadas situaciones.

Linsey Marr es profesora en Virginia Tech (EEUU) y amplia conocedora de la transmisión aérea de los virus. Lleva tiempo dando distintas pautas y consejos sobre cómo evitar contagios de coronavirus y ahora está dando mucho de qué hablar su regla 'dos de tres'. Se trata de una sencilla fórmula para recordar cuándo sigue siendo necesario llevar mascarilla y se resume en que siempre se deben cumplir dos de estos tres requisitos para poder prescindir del tercero:

Mascarilla

Distancia

Aire libre

Por tanto, al aire libre y con distancia, no será necesario llevar máscarilla. Si se está al aire libre y con mascarilla, no hay por qué guardar distancia de seguridad y, por último, se puede prescindir del aire libre y estar en un espacio cerrado siempre y cuando se respeten las otras dos medidas: mascarilla y distancia.

Resumen gráfico de la regla 'dos de tres' / CADENA SER

Desde este sábado, "las mascarillas dejarán paso a la sonrisa", como dijo la ministra Darias, pero será necesario tener siempre una a mano para ponerla cuando alguna de las otras dos medidas no se cumplan: bien que no haya distancia de seguridad de metro y medio con otra persona no conviviente, bien que no se esté al aire libre.

La vacunación avanza a buen ritmo en España y el riesgo de transmisión de COVID-19 al aire libre es bajo, pero los expertos recuerdan que no es cero, sobre todo, en espacios concurridos como una cola donde vamos a permanecer un tiempo o un concierto multitudinario. Incluso en exteriores, el riesgo de respirar el aire de otra persona aumenta cuanto más tiempo y más cerca estás de ella.

El diario The New York Times, que se ha hecho eco de esta regla del 2 de 3, recuerda que "uno de los pocos casos documentados de transmisión al aire libre ocurrió en China al principio de la pandemia, cuando un hombre de 27 años se detuvo para charlar afuera con un amigo que acababa de regresar de Wuhan, donde se originó el virus. Siete días después, tuvo sus primeros síntomas de COVID-19".

¿ME PUEDEN MULTAS? ¿CÓMO GUARDARLA? Las dudas que plantea el uso de la mascarilla desde el sábado

La propia doctora Marr, autora de esta regla memotécnica, explica al tabloide estadounidense que ella todavía hacía un esfuerzo por mantener la distancia con los grupos grandes que se encontraba en el camino: "Si paso junto a un excursionista solitario, no me preocupo pero si paso junto a un grupo de 10 excursionistas, me alejo más del camino. El riesgo sigue siendo bajo, pero en algún momento podría haber un grupo de personas lo suficientemente grande como para que el riesgo se vuelva apreciable", advierte.