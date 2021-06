Igual que pasara el pasado sábado por un vídeo en la previa del España - Polonia, la selección española de fútbol ha sido criticadísima por un gesto con la afición. En este caso con un seguidor en silla de ruedas.

La expedición al completo aprovechó su día libre, antes de empezar a preparar el partido de octavos de final, para comer en un restaurante céntrico de la capital. A la salida de la comida, un aficionado en silla de ruedas esperaba para pedir autógrafos a los futbolistas. Sin embargo, tan solo cuatro de ellos se pararon a conceder el deseo al seguidor.

Ferran Torres, Pedri, Pablo Sarabia y Thiago Alcantara fueron los jugadores de La Roja que tuvieron la deferencia de pararse y firmar, como captó el periodista de la SER Pablo de la Varga.

Una actitud que ha sido criticada de manera multitudinaria en redes sociales, de la misma manera que pasara el pasado sábado.

🔴 EUROCOPA | La @sefutbol se conjura en un restaurante de Madrid antes del partido del lunes. Los jugadores se han parado a firmar autógrafos a un aficionado



📹 Informa @pdelavarga pic.twitter.com/NHtXv7tndO — Carrusel Deportivo (@carrusel) June 25, 2021

El vídeo del sábado

El vídeo, de menos de dos minutos de duración, muestra la salida del hotel de los jugadores rumbo a La Cartuja para disputar el partido de este sábado ante Polonia. Cientos de aficionados omiten el calor de Sevilla y se congregan en torno a las puertas del hotel para dar el último aliento a los futbolistas antes del partido. Sin embargo, prácticamente ningún futbolista saluda a la afición que les anima. En el vídeo solo se observan saludos de Jordi Alba, José Luis Gayà y Aymeric Laporte, algo que enfureció o a la afición en las redes.

Ramon Besa y Manuel Jabois analizaron en El Larguero de este viernes las críticas que está recibiendo la selección española por su fútbol.

Ramon Besa: "Depende de las expectativas que tengas puestas. Es verdad que los rivales daban a pensar que tendrían menos problemas de los posibles. España no tiene un jugador para marcar la diferencia, pero sí que tiene futbolistas para jugar bien al fútbol. Echaba en falta tensión, facilidad para soltarse, pero en el último partido sí que se vio. No creo que sea una selección para intimidar, tanto es así que se han dado algunas mofas como la de Van der Vaart. Los que teóricamente parten como favoritos es porque creen que tienen que clasificarse. Creo que es una fase para no perder, ahora toca ir a ganar".

Manuel Jabois: "Somos muy pasionales. Hemos levantado castillos en el aire de derrotas con buen juego y a la mínima nos ilusionamos. No creo que haya nunca mesura con la Selección. Fíjate en las épocas que hemos pasado de palos, pero sí es verdad que ya hemos encontrado algo de encanto. La consideramos tan nuestra que somos capaces de pensar que lo hacemos mejor que Luis Enrique y que Morata. Hay muchos jugadores a los que se les merece dejarles jugar la fase de grupos tranquilos".