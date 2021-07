Yolanda Díaz: "Gobierno no puede parecer más cerca de la élite que de la gente"

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido hoy que el sistema público "no tiene un problema de gasto, sino de ingresos", así como que el "Gobierno no puede parecer más cerca de la élite que de la gente".

Así lo ha declarado Díaz en una entrevista publicada por el diario 'El País' en la que ha contado también que en su manera de negociar "combate" las líneas rojas, ya que considera que "solo sirven si lo que quieres es que fracase una negociación".

"No se trata de que el PSOE ponga una línea roja y nosotros otra", ha matizado. Así, y respecto a la afirmación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de no tocar los impuestos en 2022, Díaz ha afirmado que al sistema tributario español "le pasa como al mercado de trabajo, está diseñado para el siglo XX".

"Y la tarea que tenemos es modernizar la estructura de los ingresos públicos. No se trata de subir o bajar los impuestos, se trata de hacer algo grande, que es quién paga o no impuestos, a quién le subimos y a quién le bajamos", ha agregado.

Respecto a las pensiones, Díaz ha matizado que el acuerdo de Gobierno firmado "es claro"

"Hace meses discrepamos de las propuestas que se hacían. Y la fórmula que se planteaba se ha cambiado. También hemos derogado el factor de sostenibilidad, derogando la reforma del PP que tanto sufrimiento ha causado. Vienen negociaciones muy duras, vamos a dejar trabajar al diálogo social. Nuestra posición es clara: el sistema público no tiene un problema de gasto, sino de ingresos", ha matizado.

Así que para Díaz, según también ha publicado 'El País', su "preocupación principal" es que el Gobierno "no puede parecer más cercano a la elite que a la gente". Por su parte, respecto a Cataluña y los indultos a los líderes catalanes, la vicepresidenta tercera ha afirmado que hay que construir "nuestro país con Cataluña dentro".

"Creo que ahora Cataluña, empezando por su presidente, está diciendo más cosas. Lo que es anómalo es que Cataluña tenga un Estatut que no ha votado. Y con artículos que dicen lo mismo que en otras comunidades en las que el PP no recurrió ante el Tribunal Constitucional", ha expresado, al tiempo que ha dicho que "Puigdemont debe formar parte de la solución y no del problema".