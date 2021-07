Llamamiento de Frank Cuesta a Pedro Sánchez: "Le hablo como persona, ya no como presidente, sino como padre"

Frank Cuesta, conocido como Frank de la Jungla, sigue haciendo activismo y divulgación a la vez en televisión y en las redes sociales sobre el mundo animal y el trato que se hace de él, denunciando sobre todo situaciones injustas o delitos que suceden con distintas especies en diferentes rincones del mundo. Sin embargo, en esta ocasión ha utilizado sus perfiles para hacer un llamamiento directo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiendo ayuda para el primatólogo y veterinario español Luis Flores, que está en el Congo y quiere llevar a sus hijos y a su mujer a España.

Flores está teniendo problemas burocráticos para lograr que su familia sea trasladada de vuelta a España, y Cuesta ha utilizado sus canales para apelar al "padre" y "persona" que es Pedro Sánchez. "Luis Flores es un primatólogo que decidió dejarlo todo para ir a trabajar a una zona de conflicto para ayudar a la conservación de especies como el gorila. Me merece todo el respeto como persona y como profesional. Él tiene una mujer, un hijo pequeño y otra hija, Ester, que tiene como 10 años. Ella está acogida, tutelada por él, porque allí no se puede hacer una adopción como las que tenemos en España. A todos los efectos legales en Congo esa niña es su hija", comienza a exponer.

Cuesta denuncia los problemas del primatólogo Flores

"¿Qué es lo que pasa? Que él quiere llevar a sus hijos a España y desde el Congo no tiene ningún problema, lo tiene para entrar en España. Es un problema de nuestra burocracia", asegura. Entonces habla directamente a Sánchez intentando llegar a su corazón: "Yo aquí no estoy diciendo si está bien o si está mal, simplemente le estoy pidiendo ayuda como persona. Le hablo a usted como persona, ya no como presidente, sino como padre".

"Sé que usted es una persona muy ocupada, pero tiene un Ministerio, ministros, asesores,...Yo le pido que mire solo durante dos o tres minutos este caso, porque lo puede resolver en cuestión de minutos", prosigue.

Le pido ayuda al presidente de mi paishttps://t.co/OgCSsDuS2V — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) July 20, 2021

Frank Cuesta explica el caso de Luis Flores

"Él es un gaditano que está tratando de meter a sus hijos en España. Cuando conoció a Ester tenía unos cinco años, vivía en la calle, comía de la basura. Él poco a poco fue conociéndola, hablando con su familia, que no podía hacerse cargo de ella, y la niña comenzó a estudiar, a tener una vida con Luis y con su familia. Hoy en día es su hija. Él está intentando ir con su familia a España y no puede por unos trámites legales en nuestro país, no en Congo", contextualiza, incidiendo en su hija.

Además, reclama la ayuda que no tuvo con Mariano Rajoy: "Para mí una persona como él, que está intentando ayudar al mundo a través de ayudar a la naturaleza, merece ser escuchada. Solo le pido eso, que mire el caso durante unos minutos. Diría mucho de usted y de su Gobierno. Se lo digo yo desde la experiencia, porque cuando sus adversarios políticos estaban en el Gobierno a mí me dejaron tirado como un perro, me amenazaron y me humillaron. Al final yo gané, conseguí lo único que quería que era sacar a la madre de mis hijos de la cárcel, que quedara libre su nombre".

"Lo conseguí sin la ayuda del Gobierno. Era un caso muy diferente, este es un caso muy sencillo porque el problema es en España. Ahí se lo dejo y le doy las gracias por haberme escuchado y si puede hacer algo, pues bien, si no por lo menos se ha intentado", concluye. Las autoridades españolas no le dan el visado porque la tutela de su hija no está reconocida en España y sí en el Congo, por lo que Cuesta pide al Gobierno que lo estudie.