Niko Sherazadishvili: "Necesito despejarme y no ver el tatami ni nada de esto porque estoy destrozado"

Niko Shera se va de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sin lograr el objetivo de lograr una medalla en judo para España. La desolación del deportista, doble campeón del mundo y gran favorito en su prueba, ha quedado patente cuando ha caído en la repesca y se ha quedado sin ninguna opción de medalla.

El español reconoce que le gustaría saber lo que a pasado. "Me gustaría contestar a esas preguntas. Son las que me hago a mí mismo", ha contestado cuando Pedro Fullana le ha cuestionado sobre qué le ha ocurrido en esta cita olímpica.

Sherazadishvili ha caído en la repesca y se ha quedado sin opción a medalla. / Getty Images

La presión del campeón

"Presión, nervios... Las sensaciones no eran las que deberían ser", ha reconocido el judoka, que no ha dudado en hablar sobre la presión que siente y que él mismo se pone. "Yo me meto presión siempre. Tiene que ser así. Pero no debe ser de más porque pueden pasar estas cosas", ha añadido.

Sherazadishvili ha reconocido abiertamente que necesita pensar en otras cosas después de no lograr este objetivo: "Ahora necesito despejarme y no ver el tatami ni nada de esto. Estoy destrozado".

En cualquier caso, el español ha mirado hacia adelante recordando que los Juegos Olímpicos de París 2024 está ahí, como también lo están el resto de competiciones que tiene en el futuro más inmediato. "Voy a dar el cien por cien", ha afirmado.

El caso de Simone Biles

Con Shera se vuelve a hablar de la presión que sufren los deportistas de élite en el mismo día en que la americana Simone Biles decidió no competir en el concurso completo de gimnasia. La estadounidense ya se retiró de la competición por equipos, en la que su selección acabó en la segunda plaza por detrás del equipo del comité ruso.

"Tras una posterior evaluación médica, Simone se retira de la final del concurso completo de los Juegos de Tokio para centrarse en su salud mental", decía este miércoles el comunicado de la Federación de Estados Unidos.