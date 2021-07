La carta de un sanitario a los que se saltan las normas: "No imaginas lo duro que es ahogarse"

La quinta ola está teniendo unas características distintas a otras, sobre todo porque la vacunación avanza, las restricciones disminuyen, y los jóvenes han pasado a ser el principal foco de contagios con la llegada del verano y del ocio nocturno. De igual manera, aunque la vacunación evita la gravedad de la enfermedad del coronavirus, muchos vacunados también están contagiándose. Ante este panorama, son muchas las voces que piden responsabilidad y tener cuidado con el virus, sobre todo desde el sector sanitario, que están volviendo a vivir de primera mano situaciones que creían que ya eran pasado.

Si recientemente fue el conocido como el 'enfermero del Wanda' el que se manifestó en sus redes sociales en contra de aquellos que se olvidaban del peligro de la pandemia, ahora ha sido otro sanitario, de Tenerife, el que ha escrito un duro mensaje hacia aquellos que se saltan las restricciones, hacia "aquella persona que pasa de todo".

Carta abierta de un sanitario de Tenerife

Alejandro Cano Mendoza, sanitario canario, se ha sumado, fruto de su hartazgo, a otros compañeros para reclamar más precaución, así como un cumplimiento de las normas. "Tú sigue de fiesta en fiesta, de botellón en botellón sin usar mascarilla, sin distancia, pasando de todo y en todos los ámbitos de tu vida.⁣ Aquí te esperamos, o lo que es peor y más probable, aquí esperaremos a tus propios hijos, a tu padre, tu madre, tus abuelos; tus seres queridos pagarán tu inconciencia", comienza.

"Piensa por favor, hay que vivir, hay que disfrutar sí, ¿pero no será mejor hacerlo con precaución hoy para poder hacerlo como siempre cuando esto pase?, ¡que pasará!⁣", prosigue.

Relata lo que sufren los contagiados

"No imaginas lo duro que es ahogarse, que abras la boca y no te entre el aire, que la fatiga te impida hasta levantarte para ir al baño y te lo tengas que hacer encima si no tienes quien te cuide, que la fiebre te coma el alma las 24 horas del día y día tras día, que tu corazón joven falle, que te de un ictus o un tromboembolismo pulmonar y sientas que te mueres en un minuto...⁣", explica Cano.

⁣

Pero eso no es todo: "No imaginas las secuelas; que se te duerman las manos, que se te olviden las cosas como si tuvieras un cerebro machacado por los años, que de repente te duela la cabeza cada día de tu vida, que se te cae el pelo, que te quedaste con una capacidad pulmonar reducida que te limita y te impide volver a ir de fiesta...⁣".

El sanitario incide en los comportamientos responsables

"Y no es solo responsabilidad de la juventud, todos debemos extremar medidas y hacerlo en todas las circunstancias donde haya interacciones personales.⁣ Tampoco la hostelería, ni el transporte público... ni el ciudadano es únicamente el responsable, de hecho no se trata de buscar responsables y sí de poner el foco en comportamientos responsables. Aunque tengo bien claro que la responsabilidad primaria de una buena gestión es del político, del gestor de turno, y a partir de ahí recae en todos y cada uno de nosotros", continúa, insistiendo en que no hay que señalar a nadie y sí en qué es lo correcto.

⁣Por último, concluye su carta con un mensaje final: "Quizá sea duro relatar las consecuencias, pero más duro es vivirlas o que alguien las tenga que vivir por tú, por mi falta de sentido común, falta de sensibilidad para con las personas más vulnerables.⁣ Piensa, hazle pensar, comparte".