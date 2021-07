Cientos de estudiantes en vilo por los problemas para conseguir un visado para Estados Unidos

Yolanda lleva meses preparando el viaje de su hijo Dionisio a Estados Unidos. Va a estudiar 4ª de la ESO en Arkansas. En mayo empezaron con el papeleo. En junio recibieron la autorización del instituto y las autoridades del Estado. Sólo les falta el visado pero, a pocas semanas de que empiece el curso, no hay forma de conseguir una cita para obtenerlo: " No sabemos cuál es el motivo, ni cómo lo podemos solucionar. No tenemos visado y tenemos todos los papeles ok en la embajada, pero está todo paralizado". Hay alrededor de 800 estudiantes en la misma situación.

La Embajada de Estados Unidos reconoce el retraso en las citas y lo achaca a las medidas por la crisis sanitaria. Fuentes de la delegación diplomática explican que, para poder cumplir con aforos, distancias etc.… está trabajando aproximadamente un 30% menos de personal. Eso supone tener que dar menos citas para un trámite que obligatoriamente es presencial: si habitualmente se daban 500 citas pues ahora son unas 300.

Además, hay que espaciar esas citas porque la sala de espera tiene también aforo limitado. A esto hay que sumar una avalancha en las peticiones - superado lo peor de la pandemia hay mucha gente queriendo estudiar allí o queriendo volver para terminar el curso que dejaron a medias - y una carga adicional de trabajo administrativo porque para viajar a Estados Unidos, a hacer lo que sea, hay que pedir un permiso, no se puede ir de turista. Así que las citaciones para el visado se han visto afectadas por algo así como la tormenta perfecta.

A final de agosto se podría dar cita al 80% de los visados pendientes

Fuentes de la Embajada estiman que van a poder dar entorno al 80% de los visados pendientes antes de que empiece el curso a final de agosto. El Encargado de negocios dijo hace unos días en una entrevista a EFE que "una de nuestras más altas prioridades es ayudar a los estudiantes españoles que viajan a Estados Unidos para realizar sus estudios. En la Embajada reconocemos los beneficios de una educación en EEUU y la exposición a una nueva cultura durante esos estudios". Conrad Tribble explicó que se han "dedicado recursos adicionales considerables para la concesión de visados de estudiantes", en alusión a que personal de otros departamentos de la Embajada está reforzando la asistencia consular. Aunque reconocía que a causa de la pandemia "estamos operando bajo restricciones de personal y mandatos de distanciamiento social que nos impiden llenar nuestra sala de espera todos los días".

Desde la Embajada recomiendan a las familias o alumnos que vean que no consiguen una cita en plazo que se pongan en contacto con su centro educativo en Estados Unidos y que intenten llegar a un acuerdo para poder llegar más tarde o seguir las clases on-line al principio. Aseguran que universidades e institutos son conscientes de un problema que está afectando a toda Europa. También recomiendan visitar a diario la web de citas porque hay veces que hay anulaciones o alguien no se presenta y puede quedar un hueco.