Los festivales de música en Cataluña han aumentado la transmisión de la COVID-19 con más de 2.000 infectados

Los grandes festivales de música que han tenido lugar en Cataluña, han acrecentado el número de contagios. Según ha confirmado el Govern, 2.279 asistentes a los festivales Vida, Canet Rock y Cruilla se infectaron de COVID-19. Estos festivales tuvieron lugar a principios de julio. Son el 76% más de casos de los que se registraron en un grupo de control, un 58% más de lo esperado según análisis del Departamento de Salud.

Carme Cabezas, secretaria de Salud Pública del Govern, asegura que los eventos musicales "han tenido un efecto" en la transmisión. "Han contribuido a la transmisión. Pero con 842 casos más de los esperados no podemos decir que hayan sido eventos hiperdiseminadores", añadió Cabezas.

Los festivales tuvieron lugar en un momento en el que Cataluña ascendía hacia la quinta ola con una incidencia de contagios disparada, lo que hizo que estos festivales siempre estuvieran en el punto de mira. Cuando se celebraron el Canet Rock y el Vida entre el 30 de junio y el 4 de julio, la incidencia acumulada superaba ya los 689 casos por 100.000. La transmisión del virus estaba entre 2.92, muy por encima del 1 recomendado por las autoridades sanitarias.

Cuando se celebró el Cruïlla, entre el 10 y el 11 de julio, la incidencia ya era mayor de los 1.000 casos por 100.000 habitantes, por cada 100 infectados se contagiaban 137. Los festivales exigen un test de antígenos negativo a la entrada y el uso obligatorio de mascarilla, aunque las imágenes mostradas de estos conciertos muestran la dificultad en el cumplimiento de estas medidas.

"Yo he hecho autocrítica. No sabemos todavía si han sido o no unos eventos hiperdiseminadores, pero lo que han sido es, precisamente, unos eventos que dieron una idea más de normalidad de la que nosotros en aquel momento teníamos que dar", explicó el consejero de Salud, Josep María Argimon, en una entrevista con 'El País' reconociendo el error de permitir la celebración de esos festivales.

En la investigación del Govern que trataba de poner una cifra a los contagios que tuvieron lugar en cada uno de los festivales, los resultados fueron de 466 participantes del Vida, 956 del Canet Rock y 857 del Cruïlla que dieron positivo en las dos semanas posteriores. Los casos esperados eran un máximo de 1.437, pero hubo un exceso de 842 contagios. "Está por encima de lo que sería deseable. Puede haber contribuido al aumento de casos, pero de forma delimitada", subrayó Cabezas.