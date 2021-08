Qué fue de... Giuseppe Rossi, el goleador histórico del Villarreal hasta la aparición de Gerard Moreno

Giuseppe Rossi (Teaneck, Estados Unidos. 1987) es un delantero italoamericano que se presentó al mundo del fútbol a muy temprana edad como una joya con un idilio con el gol por encima de lo normal. Su talento le hizo emigrar pronto para emprender una carrera en la que ha cumplido con cifras goleadoras en todos sus destinos y brillando en Villarreal por encima de ningún otro sitio. La concatenación de lesiones de gravedad en sus rodillas, sin embargo, apagó el talento de un cazagoles que asume su nueva vida alejado de los terrenos de juego.

Una leyenda de los banquillos como Sir Alex Ferguson reclutó a Rossi para su Manchester United cuando ni siquiera había cumplido la mayoría de edad ni debutado en el fútbol italiano en el que se formó como profesional. Es por ello que sus inicios en los 'red devils', candidatos por aquel entonces a ganar todas las competiciones, se caracterizaron por la falta de oportunidades.

Así fue como salió en busca de minutos en cesiones al Parma o al Newcastle, justo antes de que el Villarreal CF llamara a su puerta para conectar un vínculo que bañó de alegrías El Madrigal, nombre que recibía el estadio amarillo en el verano de 2007 en el que se concretó su llegada.

Rossi-Villarreal, la gran pareja

El público 'groguet' puede presumir de haber disfrutado como el que más de las virtudes de 'Pepito', como se le conoció popularmente en la zona. Su falta de físico imponente se suplía con una calidad excelsa que le aportaba una visión de juego diferencial para posicionarse, dar juego y aportar las mejores soluciones con la portería rival siempre entre ceja y ceja.

No gozaba de una tarea sencilla, pero Giuseppe Rossi cumplió con creces. Bajo su responsabilidad estuvo la necesidad de suplir la ausencia de gol que había supuesto ese año la salida de otro histórico ariete como Diego Forlán rumbo al Atlético de Madrid. Aun así, desde su primer año ya dejó claras sus intenciones manifiestas firmando 13 dianas en el curso en el que cumplió 21 primaveras.

Su legado con el 'Submarino' fue a más campaña tras campaña y su nombre empezó a sonar con fuerza en las convocatorias de la 'Azzurra' y a verse relacionado con el interés de grandes potencias europeas en sus servicios. Las prestaciones del delantero estaban sumidas en un crecimiento constante, su paso definitivo hacia la élite se avistaba a la vuelta de la esquina, pero en ese preciso momento apareció un calvario con las lesiones que a la postre terminó truncando una trayectoria que se relamía con las metas más altas.

Superación ante las lesiones más temidas

En el Santiago Bernabéu tuvo lugar su entrada a la enfermería por primera vez en 2011. Una rotura de ligamentos fue la culpable de que Rossi frenara su avance meteórico como punta del 'Submarino', dejándolo en el dique seco durante casi dos temporadas por culpa de una recaída y emprendiendo su peor racha a nivel profesional. Su diagnóstico terminó siendo clave en el descenso a Segunda División de un Villarreal CF que echó sumamente de menos su aportación en 2012

Tras un largo periodo de tiempo en el dique seco llegó su despedida del cuadro 'groguet' con una cifra goleadora de récord (82 goles oficiales, ahora igualados por Gerard Moreno) y su incorporación a la Fiorentina. El regreso a Italia trató de alejar los fantasmas de los problemas físicos, pero la dinámica ya estaba inmersa en un círculo sin fin. Un resurgimiento alentador como 'viola' fue solo un espejismo en mitad de su agonía, que reaparecería con un doble golpe en un 2014 con fiascos en Navidades y en verano.

No cesó en su empeño de volver al máximo nivel y pudo olvidarse por momentos de tanto contratiempo. Lo aprovechó la Fiorentina para darle la oportunidad de sentirse de nuevo futbolista con cesiones a España, donde en el Levante y en el Celta de Vigo pudo dejar su clase particular. No obstante, el 'repóker' de lesiones graves tuvo lugar en un 2017 en el que ya parecía olvidado el sufrimiento, además en una rodilla izquierda ilesa hasta entonces. Con este currículum, su etapa en Florencia tocó fondo, dando origen a meses en paro que acabaron con un fichaje por el Génova, su penúltimo destino.

¿Qué hace ahora?

En su país de nacimiento radica precisamente el último periplo como futbolista de Giuseppe Rossi, que desde los 33 años permanece sin equipo alguno a pesar de no haber anunciado ni mucho menos su retirada. No es la primera vez que el italoamericano se ve en esta situación, y es que en los últimos años se ha visto avocado en varias ocasiones a prepararse individualmente a la espera de una oportunidad en los terrenos de juego.

Sus más de ocho meses sin enrolarse en ningún vestuario no significan que el delantero haya arrojado la toalla a tenor de sus precedentes. Ejemplo al que aferrarse fue su situación tras finalizar contrato en el Génova en 2018 y tras constatársele un positivo en dorzolamida en un control antidopaje. El incidente se saldó sin sanción al considerarse que no existió acto alguno de mala fe, aunque el jugador no volvería a encontrar acomodo en un equipo hasta año y medio después.

Giuseppe Rossi en el Salt Lake / Getty Images

Su última experiencia hasta la fecha es la del Real Salt Lake City de la Major League Soccer, una etapa breve de un curso y con una participación a cuentagotas (un gol en menos de 200 minutos disputados).

Desde las pasadas Navidades, Rossi está volcado en su vida familiar mientras el deseo de escuchar una oferta de vuelta al verde sigue ahí. Las redes sociales han sido escenario de sus apariciones públicas más recientes, donde se le ha visto viviendo al máximo los éxitos deportivos de su país en un verano con reinado italiano en la Eurocopa y grandísimo papel tanto de Italia como de EEUU en los Juegos Olímpicos (campeonato del que incluso fue máximo goleador en la edición de Pekín 2008).