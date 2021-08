Mueren la madre, el padre y uno de los hijos de una familia antivacunas en diez días

La vacunación avanza poco a poco y cada vez son más las personas que tienen la pauta completa, logrando protección frente a un posible contagio. Muchos vacunados se contagian pero las consecuencias son mínimas gracias a los anticuerpos que aportan las vacunas. Sin embargo, hay otro grupo de personas que se contagian con fatales consecuencias porque cuando se les dio la posibilidad rechazaron recibir la dosis que les correspondía. Son los llamados antivacunas o negacionistas, desde personas individuales hasta familias. Este último caso, más extremo, se ha dado por ejemplo en una familia sudafricana y residente en Portugal, en la que tres de sus miembros (padre, madre e hijo) han fallecido tras contagiarse.

En poco más de una semana, en un plazo de diez días, los Goncalves habrían perdido la vida tras dejarse influir por todas las informaciones que circulan en contra de la gravedad de los contagios y de la realidad de la pandemia, según recoge el medio Wales Online. Solo ha habido un único superviviente, uno de los hijos, que no llegó a contagiarse.

El padre fue el primero en contagiarse

Cuenta el rotativo que Basil Goncalves, de 73 años, fue la primera persona en contraer la enfermedad, y luego caerían enfermos también su esposa Charmagne, de 65, y uno de sus hijos, Shaul, de 40 años. Todo ello el fin de semana del 10 de julio cuando se reunieron a comer, y dos semanas después aparecieron los síntomas.

Francias, el hermano e hijo no contagiado, es el que ha explicado a los medios que cree que su padre se contagió en el hospital el 6 de julio cuando fue por cálculos renales. También cuenta que su familia estaba asustada y no querían vacunarse, a pesar de los ánimos de Francis de que no hicieran caso a las teorías conspirativas. "El jueves 8 de julio mis padres cenaron en el apartamento que mi hermano comparte con su novia y ese fin de semana empezaron a sentirse muy enfermos. El lunes, la novia de mi hermano dijo que Shaul podía sentir que algo andaba mal", relata.

El superviviente de la familia antivacunas anima a la vacunación

En apenas diez días todo se complicó. Los padres fueron al hospital el 12 de julio y dieron positivo, y dos días después Basil fue trasladado a la sala de cuidados intensivos. Tras él, la madre y su hermano, explica Francis. Su hermano Shaul murió el 18 de julio, del que afirma que era "la persona más sana" que conocía: "No había bebido en 15 años y tenía una dieta basada en plantas".

El 20 de julio, 48 horas después, murió el padre, y la madre entró en coma inducido. "El sábado 24 de julio recibí una llamada telefónica del médico diciendo que lo habían intentado todo y que las próximas dos horas serían críticas. Más tarde, esa noche, recibí otra llamada para informarme de que había fallecido mi madre", sigue explicando.

Las autoridades, cuenta el medio, le dijeron al superviviente que nunca habían enterrado a tres miembros de una misma familia en tan poco tiempo. Por tanto, Francis denuncia la desinformación: "El mensaje que quiero transmitir es ¿por qué el gobierno querría lastimarlo dándole una vacuna? ¿Cuál es el propósito detrás de esto? He hablado con tantas personas que están aterrorizadas por la vacuna y cuesta vidas".