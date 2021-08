Quique Setién se ha adaptado a una nueva vida lejos del fútbol de élite y así es como desea que se mantenga por un tiempo, como ha contado en una entrevista con JotDown en la que ha llegado a confirmar una "reflexión profunda": "El fútbol que yo he estado viviendo en los últimos años no es el fútbol que a mí me gustaba".

En esta charla, el extécnico de FC Barcelona, Real Betis, UD Las Palmas o CD Lugo admitió que "ofertas ha habido y oportunidades también, aunque en España", aunque con negativas por falta de motivación: "He decidido no aceptarlas porque los equipos no me estimulaban lo suficiente y económicamente no eran interesantes" alegó.

De su nueva etapa aseguró que incluso "he estado deseando que no me llamaran". "He tenido un momento de reflexión profunda en cuanto a las últimas experiencias que he vivido, que me han hecho ver la vida de otra manera. El fútbol que yo he estado viviendo en los últimos años no es el fútbol que a mí me gustaba. A mí lo que me ha gustado siempre ha sido jugar al fútbol, estar en contacto con el balón…", prosiguió, reconociendo que se ha visto más como un formador que como un entrenador de élite.

Su mala experiencia en Barcelona

Caso a recalcar fue su llegada a Barcelona para suplir a Ernesto Valverde en mitad de temporada en 2020. "Soy perfectamente consciente cuando voy a Barcelona de que voy porque no tienen a nadie más, pero lo que no puedes es renunciar a ir al Barcelona y entrenar a los mejores jugadores del mundo, entre ellos, al mejor", amplió, dejando entrever su admiración por Leo Messi.

Sin embargo, su fichaje soñado se convirtió pronto en una decepción, ya que afirmó que "lo que me encuentro ahí no me lo he encontrado en cuarenta años que llevo metido en el fútbol" y puso luz sobre su turbulento despido sin notificar

"A mí no me dijeron nunca que no seguía. Le escuché al presidente por la televisión hacer un comunicado y el director deportivo, Abidal, quedó para comer conmigo al día siguiente y me quiso convencer para que les perdonara el dinero", señaló Setién. "Nos llevábamos muy bien y habíamos tenido mucho trato, era un tío cojonudo, y le dije: 'Mira, mejor que en esto no te metas, yo tampoco voy a entrar, van a ser los abogados'", añadió el técnico, que explicó el momento preciso en el que le hicieron llegar que no iba a seguir siendo entrenador culé, ya después de anunciarse la contratación de Ronald Koeman para suplirle.

"Nadie me llamó nunca, nadie oficialmente me dijo que estaba despedido. A los 40 días recibí una carta de despido porque se cumplían los plazos y ahí ya puse una denuncia que está en el juzgado a la espera de que comience el juicio", matizó, dejando aún el aire su desenlace con la entidad azulgrana.