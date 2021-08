El Gobierno devuelve a Marruecos al tercer grupo de menores en Ceuta ante las críticas de ONG y políticos

El Ministerio del Interior ha devuelto este domingo a Marruecos al tercer grupo de quince menores no acompañados que llegaron a Ceuta hace casi tres meses, una decisión ante la que han reiterado sus críticas varias organizaciones porque consideran que se está haciendo con "irregularidades" y "sin garantías".

Las organizaciones No Name Kitchen, Maakum Ceuta, ELIN, Fundación Raíces y Andalucía Acoge han asegurado en un comunicado conjunto que, en algunos casos, la repatriación se hace sin garantías porque varios menores habían designado a abogados para que les defendieran, pero no se les ha avisado, lo que les priva del derecho a recibir asistencia judicial. "Volvemos a ser testigos de cómo se siguen llevando a cabo estas repatriaciones ilegales", han manifestado este domingo las diferentes oenegés, quienes han mostrado su preocupación por las "irregularidades" que se están cometiendo en el procedimiento con menores que estaban acogidos en el pabellón de Santa Amelia.

Muchos menores se fugan de los centros

Entre esas irregularidades, destacan que "no se está garantizando el derecho a ser oído mediante la audiencia al menor, no se está garantizando la asistencia letrada, no se están teniendo en cuenta las circunstancias personales de cada niño, ni si se dan las condiciones necesarias para su protección en su país de origen". Igualmente, también resaltan que "no se está notificando a los niños las resoluciones que se están adoptando sobre ellos y, por tanto, no se les permite oponerse a la ejecución de unas repatriaciones forzosas y en contra de su voluntad".

La devolución de 45 menores en los últimos tres días está provocando que el nerviosismo continúe creciendo en los diferentes albergues provisionales habilitados por el Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta, donde se reparten alrededor de 700 menores. Las repatriaciones han provocado que más de medio centenar de estos menores se hayan fugado de los albergues, como han confirmado tanto la Policía como varias organizaciones no gubernamentales.

Almeida insta al Gobierno a "cumplir la ley"

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tener una "falta absoluta de empatía" ante la subida del precio de la luz. "¿Dónde está el presidente del Gobierno? Cuando vienen mal dadas y el precio de la luz bate el récord histórico por quinta vez consecutiva o con el retorno de menores de Ceuta a Marruecos no aparece. Para ponerse la medalla de oro de la vacunación ahí está (...) Solo da la cara cuando da bien dadas y no mal dadas", ha lanzado tras la entrega de los premios Paloma de Bronce.

"Lo que le diría al Gobierno es que no se puede pasar de un extremo al otro, si cumple la ley estará garantizando acierto a las decisiones que tome", ha dicho el alcalde de Madrid tras la entrega de unos premios de los bomberos por las fiestas de la Paloma, a preguntas de los periodistas sobre la repatriación de menores a Marruecos. Cuando le han preguntado qué haría el PP ante esa situación, el portavoz nacional del partido ha respondido: "Cumplir la ley, que es lo que tiene que hacer el Gobierno, con el Aquarius y con el retorno de los menores".

Almeida llamaba con estas palabras la atención sobre lo que a su juicio es un planteamiento contradictorio de Sánchez, que diez días después de convertirse en presidente autorizó el desembarco en Valencia de un barco con más de 600 inmigrantes y ahora, tres años después, devuelve a menores inmigrantes a Marruecos.

Ciudadanos critica la falta de transparencia

También la coordinadora de Cs en Madrid y vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha cargado contra la "total falta de transparencia" del Ejecutivo central sobre la devolución de menores a Marruecos. "Nos vamos enterando de cosas a través de los medios y no porque se estén rindiendo cuentas, que es lo que debería hacer el ministro del Interior --Fernando Grande Marlaska--", ha reprochado la vicealcaldesa tras los actos de la festividad de la Virgen de La Paloma.

Así, ha reclamado que se informe de si se está usando el proceso ordinario para devolver a los menores que entraron durante la crisis de Ceuta o si se "hace de forma irregular". Entiende que la crisis es "los suficientemente importante" como para que el Ejecutivo central sea "transparente", especialmente proque ha dejado a "muchas personas en total desamparo".