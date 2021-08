El colombiano James Rodríguez ha querido zanjar en sus redes sociales todos los rumores relacionados sobre un posible fichaje por el Atlético de Madrid. El vínculo se acrecentó en las últimas horas a raíz de la publicación de un tweet del futbolista en el que recogía una frase habitual entre los hinchas atléticos: "Nunca dejes de creer".

Sus seguidores hilaron rápido ambas informaciones para poner sobre la mesa un 'guiño' en el mercado de fichajes que ha resultado no ser así. Después de observar cómo los comentarios crecían exponencialmente, Rodríguez se ha visto abrumado y obligado a dar una explicación pública.

"Quise poner foto y dije: ¿Qué mensaje pongo? Yo no sabía que lo que puse iba con un equipo, no sabía. Dije que no hay que rendirse y que personalmente lo que viene va a ser bueno. Pero yo puse esto y, a los 20 minutos, noticias por todos los lados", declaró, impresionado por el aluvión de reacciones que generó sin siquiera quererlo.

James Rodríguez negó que su destino sea el Atlético de Madrid pic.twitter.com/yysSUs94vN — James Rodríguez Fans (@InfoJR10) August 17, 2021

"Gente, fue casualidad total", admitió un James Rodríguez que con el tiempo se ha dado cuenta de las dimensiones de su publicación: "Puse esto y dije 'en la que me metí, hermano, ¿qué hice?'".

A modo de cierre y para descartar cualquier hipotética negociación existente, el jugador colombiano insistió: "Ha sido noticia un día entero, pero para que lo tengan claro: no estoy relacionado con este club, no ha habido charlas, nada", reflejó.