Magnus Cort consigue la victoria en la sexta etapa de La Vuelta y Roglic se coloca líder en la general

El danés Magnus Cort (EF Education Nippo) se ha impuesto en la sexta etapa de la Vuelta disputada entre Requena y el Alto de la Montaña de Cullera, de 158,3 kilómetros, en la que superó al esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), segundo clasificado y de nuevo maillot rojo.

Cort, de 28 años, remató la escapada del día con un ajustado triunfo, con el mismo tiempo que Roglic, 2 segundos de adelanto sobre el italiano Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) y 4 respecto al ruso Aleksandr Vlasov (Astana) y el español Enric Mas (Movistar).

Roglic, quien logró 6 segundos de bonificación, es el líder de la Vuelta con 25 segundos de ventaja sobre Enric Mas, seguido por el colombiano Miguel Ángel López a 36 y Alejandro Valverde y Egan Bernal a 41.

Este viernes la séptima etapa llevará al pelotón desde Gandía al Balcón de Alicante, un trayecto de 152 kilómetros.

🏆 @MagnusCort: "Es una victoria especial. Mis otras victorias habían sido al sprint y estoy contento de demostrar que puedo ganar en otro terreno"



🇩🇰 Magnus Cort: "It\'s special for me. I\'m very happy to show that I can win in other terrains than sprints"#LaVuelta21 pic.twitter.com/oCcXAt04tZ — La Vuelta (@lavuelta) August 19, 2021

Enric Mas y Alejandro Valverde tras la estela de Roglic

El español Enric Mas aseguró que los líderes del Movistar, él, Miguel Ángel López y Alejandro Valverde, están con "confianza" e intentarán buscar "sus opciones" aún asumiendo que el nuevo líder, Primoz Roglic, es "un corredor muy fuerte" y tiene en la crono final de Santiago un punto más a su favor.

"Tenemos confianza e intentamos buscar nuestras opciones porque sabemos que Roglic es un corredor muy fuerte, y con la CRI que hay en Santiago tiene un punto fuerte a su favor", dijo al final de la etapa de este jueves en el Alto de la Montaña de Cullera el corredor balear.

Mas ha sido quinto en la etapa, a 4 segundos del ganador, Magnus Cort Nielsen, y de Roglic, y es segundo en la general a 25 segundos del esloveno

El de Artá valoró la participación que tiene La Vuelta 2021, los "corredores que tenemos aquí, gente de mucha calidad y hoy lo han demostrado".

Sobre el Movistar dijo: "hasta ahora no habíamos tomado tanto la responsabilidad porque sabíamos que lo que venía a partir de hoy era importante, y más todavía a partir de mañana". "Son dos días muy duros, tanto en Balcón de Alicante (mañana, viernes), como en Velefique (el domingo), y en ellos nos vamos a jugar mucho", añadió.

Etapa 6 - Stage 6 | #LaVuelta21



🇪🇸 Vive el último kilómetro de la victoria de @MagnusCort en el Alto de la Montaña de Cullera gracias a @CarrefourES

🇬🇧 Live the last km. of 🇩🇰Magnus Cort Nielsen\'s victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/yUFFvSyGq1 — La Vuelta (@lavuelta) August 19, 2021

Mientras tanto, Alejandro Valverde ha sido octavo en la etapa a 8 segundos del ganador y es cuarto en la general a 41 segundos del nuevo líder, el esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

"La idea era salir a que se fuese una fuga pequeña e intentar controlar para mí, pero he tenido una caída en la parte inicial de la carrera, tenía mucho daño en el cuello y por eso no hemos tirado tan pronto, porque quería ver primero cómo me he encontrado", explicó el campeón del mundo en 2018.

El murciano ha explicado el percance sufrido: "ha habido un frenazo delante, yo he podido frenar a tiempo, pero, cuando estaba parado, me han dado un golpe por detrás y me he quedado enganchado con la bici de un hombre del Trek, Brambilla creo que era. Me he hecho mucho daño, me ha crujido, pero luego parece que ha sido una cosa menor".

Valverde, no obstante, se ha felicitado porque "en la parte final, el equipo ha estado muy bien". "Había mucho viento y era muy peligroso, pero lo han sabido llevar a la perfección", valoró.

Aunque ha admitido que tanto a él como a Miguel Ángel López y a Enric Mas les "habría gustado estar un poquito más adelante", cree que al final han "estado bien".

"De momento estamos ahí; estando yo ahí siempre podemos tener alguna baza más. Mañana (en la etapa de alta montaña con final en el Balcón de Alicante) no tiene nada que ver, aunque hoy haya sido muy duro por el viento", añadió Valverde.