Aemet desmonta la 'frase cuñada' "es normal que haga calor en verano en España"

Estos pasados días de mediados de agosto gran parte de España ha vivido una ola de calor histórica que ha dejado más de 40 grados en Canarias en plena madrugada, un reventón cálido que tumbó una noria en Gandía, hasta 47 grados en localidades de la Región de Murcia y récords de temperaturas como el de Montoro (Córdoba). El tema del calor era el protagonista en medios de comunicación pero también en la calle, y hasta Matías Prats hacía chistes sobre la ola que asaba a España.

Ahora que los termómetros se han relajado un poco, dejando temperaturas habituales para esta época del año, el meteorólogo de Aemet Rubén del Campo se ha propuesto explicar en un hilo de Twitter por qué no es normal este episodio de calor y la tendencia que los expertos llevan observando en los últimos años. En definitiva, un hilo que desmonta esa frase recurrente en conversaciones cuñadas de "es normal que haga calor en verano en España".

El episodio de calor más "intenso"

Este meteorólogo explica que "el episodio de los días 11 a 16 de agosto de 2021 se sitúa -provisionalmente- como el más intenso vivido en España en cuanto a temperaturas (empatado con el de junio de 2019). También es uno de las cinco más extensos (afectó a 30 provincias). Dos de los seis días de la ola de calor se colaron en el pódium 2º y 3er puesto) de los días más calurosos en el conjunto de España, aspecto que se calcula con técnicas geoestadísticas. Esto da una muy buena idea de la intensidad y extensión del episodio".

Rubén del Campo acompaña su explicación con datos: "Córdoba-aeropuerto alcanzó 46,9 ºC y la cercana Montoro, 47,4 ºC. El primero es el récord de España en la red principal de estaciones de @AEMET_Esp; el segundo, añadiendo la red de estaciones automáticas modernas".

Además, añade que se trata de una ola de calor histórica porque no hay registros de los años 50 con valores mayores, como se difundió por redes sociales: "Se hizo viral una portada hablando de que, ya en 1957, España había alcanzado 50 ºC «en algún lugar de La Mancha». El titular es muy impreciso. Además en el Banco Nacional de Datos Climatológicos de @AEMET_Esp no figura ningún registro de 50 ºC.".

"Abrumadoramente innegable"

Señala este experto que hay "una cosa que es abrumadoramente innegable: la tendencia. Los veranos son ahora en España más cálidos que antes, y las olas de calor, más frecuentes. Desde el año 1961, nueve de los diez veranos más cálidos se han producido en el siglo XXI, y cinco de los diez más cálidos, en la década pasada".

Añade Rubén del Campo que "los veranos son más calurosos que antes, pero también duran más": "Se estima que en España, desde los años 80 del siglo XX, el período cálido del año se ha incrementado unos nueve días por década". Y recuerda que "los episodios extremos, es decir, las olas de calor, son especialmente importantes por las repercusiones para la salud y los ecosistemas (en este caso en forma de incendios)". Añade que también se están incrementando las olas de calor en España: "El número de días en el que cada verano nuestro país se encontró bajo ola de calor fue, la década pasada, superior al doble que en décadas anteriores". Y sigue aportando datos:

Dos de las tres olas de calor más intensas en cuanto a temperatura se han registrado en 2019 y 2021.

De las 11 olas que han afectado a 30 provincias o más, siete se han registrado desde 2012.

Tres de las cuatro olas de calor más largas también se vivieron la década pasada.

"En verano hace calor, sí, pero ahora hace más"

La concusión de este experto es que todo esto tiene que ver con el cambio climático: "Un incremento en la temperatura media de los veranos lleva, indefectiblemente, a una mayor frecuencia de episodios extremos cálidos y a una reducción (que no desaparición, ojo) de los episodios fríos. Y eso se nota en España no solo en verano, sino durante todo el año: los récords de días cálidos son casi tres veces más frecuentes que lo esperable si el clima no se estuviese calentando, y superan en 11 veces a los récords de días fríos".

Los datos que aporta arrojan luz y sustentan la afirmación de que las olas de calor son más frecuentes en España, y que, aunque en verano siempre ha hecho calor, "ahora hace más", y la causa "es el cambio climático provocado por la acción humana".

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ya se refirió en Twitter a los negacionistas del cambio climático: "¡Pero si es la ola de calor de todos los veranos!".