"Jugaría de titular en el Atleti y en el Barça": el futbolista del Real Madrid que necesitan sus rivales

La segunda jornada de LaLiga Santander dejó como principales damnificados a Barça y Real Madrid al dejarse sus primeros puntos de la temporada. Mientras, el Atleti se impuso por 1-0 al Elche en un partido poco vistoso, pero efectivo en cuanto al resultado y que coloca al equipo de Simeone al frente de LaLiga Santander.

Antonio Romero, Miguel Martín Talavera, Jordi Martí, Antón Meana y Manolete estuvieron en la 'Barra Libre' de SER Deportivos para analizar todo lo que dio de sí la jornada de LIga.

El empate del Real Madrid frente al Levante

Miguel Martín Talavera: "Vamos a tener el termómetro de la seriedad para que después de cada partido y cada resultado no mandemos a todos al paredón o todo lo contrario. Seamos serios".

Antonio Romero: "Tienes razón. Lo que pasa es que en el Real Madrid se juzga el día a día. Sea quien sea: Isco, Bale, Hazard... Mi opinión es que Bale se va a caer antes de que termine la temporada y con Hazard tengo una mínima esperanza, pero ayer volvimos a ver su cara B".

Antón Meana: "Me sorprenden las críticas a Vinicius de esta 'Barra Libre' porque Vinicius jugaría de titular tanto en el Atleti como en el Barça".

Jordi Martí: "Ancelotti puso el acento en el tema defensivo. Hay una falta de sacrificio. El entrenador puso esa palabra en el tapete: la marcha de Ramos y de Varane, es para hablar con Florentino. Él ha querido empobrecer la defensa del Real Madrid. Se vieron errores al trazar la línea del fuera de juego y fallos de concepto. Esta es su asignatura pendiente".

Miguel Martín Talavera: "Muchos hablaban de Ancelotti como un mal menor, un pacificador... Para mí está hasta el momento brillante. No levanta la voz para hablar claro. Creo que ayer habló de forma muy contundente y cada vez que le han preguntado en la previa en los diferentes partidos cuando le preguntan sobre un nombre propio, no se ha escondido".

Antonio Romero: "Lo que se dijo de él es que no era la primera opción. Es un entrenador cómodo para la directiva del Real Madrid. Además, en las ruedas de prensa siempre habla claro".

Antón Meana: "Yo creo que el entrenador sabe lo que tiene y elevar a categoría de rajada un comentario futbolístico de: "los jugadores tienen que estar más atentos", no me parece para eso. Fue un comentario del partido".

Jordi Martí: "Yo quiero aplaudir la sinceridad de Ancelotti. Él dijo que ese resultado les dejaba mal sabor y por un momento pensé que empatar con el Levante les había servido. Mucho ojo porque yo tuve que mirar Google varias veces para ver que habían empatado".

Manolete: "Jordi, que no se te olvide que Vinicius metió un golazo sin querer. Quería centrar y lo marcó. Lo de Correa fue una 'delicatessen' y lo de Vinicius fue un 'churro'".

¿Volvió el Atleti del 'unocerismo'?

Jordi Martí: "¿Alguien ha visto crítica en la victoria del Atlético de Madrid? Afortunadamente para los oyentes de la SER, el narrador es Talavera y él es divertido, pero el partido fue de un fatídico 1-0".

Miguel Martín Talavera: "A la gente hay que decirle que quitando a Oblak, Savic, Kondogbia y Saul no han hecho la pretemporada con el equipo. Además, cerca de las 22:00 de la noche había 35 grados, por lo que no fue un partido fácil. Si dentro de un mes juega un partido igual te digo que es infumable, pero yo creo que un equipo que está haciendo la pretemporada en mitad de la temporada no hay que exigirle la excelencia".

Manolete: "Vaya jugadorazo que hemos traído, Rodrigo de Paul. Dio muy buenos pases".

Memphis encandila a la ciudad de Barcelona

Jordi Martí: "En el último cuarto de hora, el Athletic se deformó y por eso el Barça pudo salvar los muebles. Los azulgrana recibieron 16 remates y creo que 13 saques de esquina en contra. Ahora bien, estamos en pleno duelo, Messi se ha ido y por lo tanto no debemos sacar conclusiones definitivas, el Barça tiene que encontrarse. Personalmente a mí me gusta Memphis, porque poco a poco se va generando el corazón de la hinchada. Encara, ataca el uno contra uno, está muy fuerte y tiene un gran golpeo".

Manolete: "¿Y qué me tienes que decir del partido de Griezmann?".

Miguel Martín Talavera: "Te resumo yo. Cada vez que el Barça se deje algún punto, ya sabes que el Barça lo tiene como culpable. Cuando gane se alabará a Memphis, De Jong, Pedri, etc."

El buen partido de Isco frente al Levante

Antón Meana: "Me parece que era muy complicado volver a ver un buen partido de Isco en el Real Madrid porque se equivocó muchas veces. Creo que era prácticamente irrecuperable y ayer vimos una buena versión suya. La hora de ayer de Isco yo no contaba con ella. Me alegro por él, por Ancelotti y por el Real Madrid".

Miguel Martín Talavera: "Lo que no podéis hacer es que con quince minutos buenos queráis darle un balón de oro. No estuvo mal, pero lo vendéis como si hubiera sido la quinta esencia".

Jordi Martí: "Vemos a un Isco más fino y una cosa está ligada con la otra. La pretemporada se la ha tomado con más confianza. Ahora él se siente con ella y con anteriores entrenadores no le dieron la misma o sinceramente él no se la ganó".

Las vacaciones de Pedri

Jordi Martí: "¿Cómo le habrá parecido a Meana que Pedri haya jugado Eurocopa, Juegos, volver con el Barça...?".

Miguel Martín Talavera: "Los dos partidos de la Selección no son cosa de menos porque hay que recordar que nos jugamos la clasificación a un Mundial. Oyarzabal por ejemplo dijo que si tenía que ir, él lo haría encantado".

Antón Meana: "Yo creo que Pedri tendría que haber descansado ya sin jugar las dos primeras jornadas de Liga y estar al servicio de la Selección a principios de la semana que viene".

Miguel Martín Talavera: "Lo que no puede ser es que el Barça quiera darle descanso y lo tengan jugando los dos primeros partidos de la temporada. Dan a entender que no importa la salud del futbolista. Si tu preocupación y la de Koeman es la salud del futbolista, que no hubiera jugado contra la Real y el Athletic".