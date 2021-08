"Kylian Mbappé es nuestro jugador. Ya sabemos que la industria del futbol y del mercado está lleno de rumores", dijo este domingo el técnico del PSG, Mauricio Pochettino, después de la victoria de su equipo frente al Reims. Pese a las palabras del técnico del PSG, el Real Madrid sigue a la espera de una respuesta del PSG a su oferta por el delantero francés que ayer consiguió un doblete en la victoria de su equipo ante el Reims. Jugó 96'. Este lunes se antoja como una jornada clave en la contratación del francés, aunque habrá que esperar al cierre de mercado el próximo 31 de agosto.

"Lo mollar tiene que hacerse hoy. Los contratos no se cierran en tres o cuatro horas. La clave de la contratación se tiene que hacer hoy. Es el momento en el que el Madrid va a poner toda la carne en el asador", ha asegurado Javier Herráez en el programa SER Deportivos. "Falta saber qué conversación tienen el emir de Qatar, dueño del PSG, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Ver si consigue llegar a un acuerdo o no. La primera oferta fue de 160, la segunda de 180... ahora se habla de 200 millones. El Madrid quiere cuanto antes tener el jugador: cree que sería una operación a nivel rentable, a nivel de marketing... Todo va a depender de la conversación que tenga Florentino Pérez con el emir de Qatar", ha insistido Herráez. Por su parte, Andrés Onrubia, periodista de As y Carrusel en París, ha apuntado una información del diario L'Equipe que asegura que el PSG esperaba una nueva oferta del Real Madrid durante este lunes.

La camiseta de Mbappé en las tiendas del PSG

El propio Andrés Onrubia ha comentado durante el programa SER Deportivos que en las dos tiendas oficiales del PSG más relevantes de París (la del Parque de los Príncipes y la de los Campos Elíseos) no está expuesta la camiseta del delantero francés. Esto no quiere decir que no se pueda adquirir la camiseta en la tienda oficial del club, ya que puedes comprarla y pedir a los empleados que pongan su serigrafía, pero el debut de Leo Messi y su camiseta con el número 30 lo acapara todo.

El jugador, con la selección

Mientras tanto, delantero espera acontecimientos. Kylian Mbappé se ha presentado este lunes a la concentración de la selección francesa, que disputará tres partidos de clasificación para el mundial 2022, con su futuro en el aire a menos de 36 horas para el cierre del mercado. El atacante estrella del Paris Saint-Germain (PSG), que marcó en la noche del domingo los dos tantos que dieron la victoria a su equipo por 0-2 ante el Reims, ya está en la concentración de Clairefontaine, en las afueras de París junto con los demás convocados.