"Cuando un jugador quiere irse no hace lo que hizo Mbappé": la última hora del fichaje de Kylian Mbappé

El mercado de fichajes está ante sus últimas horas y uno de los nombres del verano sigue sin sufrir ningún cambio. El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid todavía está en el aire y las próximas horas serán cruciales para conocer en qué equipo jugará a partir del 1 de septiembre.

Antonio Romero, Miguel Martín Talavera, Antón Meana, Manolete y Jordi Martí protagonizaron la 'Barra Libre' de SER Deportivos en la que analizaron la última hora del delantero francés. También repasaron la última jornada de liga previa al parón de selecciones.

Jornada 3 de LaLiga Santander

Miguel Martín Talavera: "El Atlético de Madrid no estuvo fino en su área pese a hacer muy buen partido".

Manolete: "Yo quiero ganar jugando bien. Cada día estoy más ilusionado. Este año la Liga es un objetivo secundario, lo importante es la Champions y ya nos estamos preparando para ello".

Antonio Romero: "El equipo jugando así tiene un ritmo que no tienen ni Real Madrid ni FC Barcelona. El Atleti no empató por jugar bien, sino porque en defensa no estuvo tan certero como otros días. Jugando como ayer, de diez partidos, ganas nueve".

Miguel Martín Talavera: "Lo que te vengo a decir: es que para vosotros solo hay una forma de jugar al fútbol. El Atlético de Madrid ha jugado bien al fútbol en otras épocas y de otra forma".

Antonio Romero: "Más allá de nuestras opiniones. Lo más importante y trascendente es la opinión de Simeone. Tengo la sensación de que él se ha convencido también de que el Atlético de Madrid puede jugar mejor al fútbol".

Antón Meana: "Lo de ayer fue tan divertido que no pareció el Atlético de Madrid".

Jordi Martí: "Yo vi al Barça y al Atlético de Madrid en el mismo día y parecía otro deporte".

Manolete: "Tampoco te olvides del Real Madrid, porque el sábado contra el Betis no hizo nada de nada".

Jordi Martí: "Al Real Madrid le faltan dos jugadores fundamentales en el centro del campo y en el caso del Barça faltan piezas importantes como Ansu Fati o Dembélé, por lo que hay que tener paciencia".

Miguel Martín Talavera: "Yo creo que los equipos van a mutar. Con los jóvenes que tiene el Barça, si le respetan las lesiones de aquí a un par de meses va a ser un equipo muy serio. El Real Madrid y el Barcelona son equipos que van a estar arriba".

Antonio Romero: "A mí lo que no me gusta de Koeman ni de ningún entrenador grande es que diga que "esto es lo que hay y no hay más". Cuando asumes el cargo, tienes que pelear por todo tengas el equipo que tengas. No digo que no tenga mérito, solo que a mí me chirría".

Miguel Martín Talavera: "Algo tendrá que decir Koeman. Él dirá en privado lo que ha dicho en público muchas veces. Tiene que decir la realidad y no puede engañar a la gente".

Antonio Romero: "Si me preguntas quien es favorito en una competición que juega el Real Madrid, te digo el Real Madrid".

Jordi Martí: "Favorito por la gracia de Dios. No entiendo de la genética de la que habláis pase lo que pase e independientemente de la plantilla. Cómo puedes mantener que de forma vitalicia siempre el favorito sea el Real Madrid".

Miguel Martín Talavera: "Ha venido Alaba, pero se han ido Varane y Sergio Ramos. Si a eso le sumamos que en Champions está lejos de los mejores en esta competición, está lejos del favoritismo que habláis".

Jordi Martí: "El Real Madrid está un peldaño por debajo de los favoritos para ganar la Champions".

El posible fichaje de Mbappé

Jordi Martí: "Cuando un jugador quiere irse no juega los noventa minutos como hizo ayer Mbappé".

Antonio Romero: "Por la pinta que tiene, creo que esto acaba en 220 millones y Mbappé en el Real Madrid. No es un éxito económico, es una estrategia. Lo que sí es, es un 'pelotazo".

Antón Meana: "Yo creo que se va a hacer, pero es difícil. Para mí es un éxito de Florentino Pérez. El Real Madrid necesita a Mbappé ahora".

Manolete: "Todavía tengo dudas de que sea el mejor jugador del mundo, pero si viene, ¿Qué plantilla tiene el Real Madrid? No están Messi, Verratti, Neymar...".

Antón Meana: "¡Cómo os duele que el chico quiera jugar en el Real Madrid! Lleváis semanas repitiendo el mismo discurso. A mí solo me pregunta el socio del Madrid que cuándo llega".

Miguel Martín Talavera: "A mí no me parece ni mal ni bien. El éxito es conseguir que este chico no quiera renovar y quiera jugar en el Real Madrid. Lo que sí pienso es que gastarte 200 millones de euros es una barbaridad. No es un éxito".

Antonio Romero: "De ahí a decir que la operación económica sea un éxito, yo creo que no lo es".

Jordi Martí: "Pase lo que pase, venga o no venga, el relato oficial es que estaremos ante una genialidad de Florentino".

Manolete: "Meana, con lo gafe que eres seguro que al final no viene".