Lolita desata la polémica con sus declaraciones sobre el feminismo

Lolita Flores pasó por el plató de 'La Sexta Noche' con el fin de promocionar su obra de teatro junto a Luis Mottola; sin embargo, dejó unas declaraciones mucho más inesperadas que han sido muy comentadas en redes sociales. "¿Lolita es feminista?", preguntaba Hilario Pino a la actriz.

La artista se mostró muy tajante con su respuesta: "No". "Soy un ser humano, soy mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer", justificaba Lolita en el plató de 'La Sexta Noche'.

Tanto ella como Luis Mottola, animaron a todas las personas víctimas de acoso o malos tratos, a que denuncien este tipo de situaciones ya sean hombres o mujeres. "Que me personen las mujeres; está claro que a ellos no los matan como a nosotras, ahí está el porcentaje de lo que hay. Pero está bien que denuncien", comentaba la actriz.

Muchas personas han criticado en redes sociales las declaraciones de la artista, muchos aseguran que parece no tener claro el concepto de “feminismo”, definido como igualdad entre hombres y mujeres.