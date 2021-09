La instrucción del 'Barçagate' se alarga hasta 2022

La instrucción del llamado 'caso Barçagate' se prorroga hasta el 29 de enero de 2022. La juez que instruye el caso ha citado a declarar como testigos a 12 personas y entre ellas están los autores del informe de Price Waterhouse Coopers, la auditoría externa encargada por el presidente Josep Maria Bartomeu después de que estallara este caso de las redes sociales y que los Mossos desacreditaron en su informe.

También están citados a declarar cuatro ex directivos del Barça: Emili Rousaud, Quique Tombas, Jordi Calsamiglia y Marta Plana; tres antiguos ejecutivos del club: el director corporativo Jordi Joly, la directora financiera Montse Font, y el director comercial Xavier Asensi; un ex trabajador de I3 Ventures, Victor Vallés; y las tres excomplicance officers del club: Sabine Pacquer, Noelia Romero y Mireia Simona. Las declaraciones se irán produciendo las próximas semanas, y algunas incluso ya tienen una fecha fijada.

En el caso Barçagate, el expresidente del Barça Josep Maria Bartomeu está investigado por presuntos delitos de administración desleal y corrupción entre particulares, y también están investigados el ex jefe del área de presidencia Jaume Masferrer, el ex director general Òscar Grau y el ex jefe de los servicios jurídicos Romano Gómez Ponti.

Fruto de la investigación, los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 1 de marzo al ex presidente junto a los otros 3 investigados. Les requisaron el teléfono y otros dispositivos varios, y la policía autonómica está elaborando un informa con toda la documentación que, a día de hoy, todavía no ha sido entregado a la juez. En este sentido, Masferrer ha reclamado que los Mossos hagan llegar también a la juez los documentos que acrediten la cadena de custodia de los dispositivos requisados: estuvieron casi cuatro meses en poder de la policía y la antigua mano derecha de Bartomeu quiere saber quiénes y cómo los custodiaron.

El caso Barçagate se origina cuando el programa Què t'hi Juegues! de SER Catalunya destapó que el Barça había contratado a una empresa que lanzaba mensajes ofensivos en las redes sociales contra varias personas relacionadas con el entorno barcelonista y que, además, los contratos con dicha empresa se habían formalizado saltándose los controles económicos internos del club.