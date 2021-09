El FC Barcelona se dejó otros dos puntos en liga este jueves en el partido de la jornada 6 ante el Cádiz en un encuentro finalizó con 0-0. El resultado ahonda en la crisis blaugrana, tanto institucional, como económica como deportiva.

En el primer aspecto es sonado el cruce de declaraciones continuas entre Koeman y Laporta, que lejos de parecer que tienen un objetivo común, pasan casi por enemigos. En el segundo, la numerosa deuda que agobia al club. Por último, sobre el verde, el Barça empezó la Champions perdiendo 0-3 contra el Bayern y es séptimo en LaLiga, donde ha ganado dos partidos y empatado tres.

Más allá de la derrota, numerosos futboleros criticaron el gesto de este jueves de Sergio Busquets en el periodo de descuento del partido. El catalán aprovechó que había dos balones en el campo para frenar una peligrosa jugada de ataque de sus rivales: Busquets llegó a su área, donde estaba el segundo balón, mientras Salvi encaraba por la derecha a Araújo, fuera de zona. Aprovechando la circunstancia, el jugador del Barça golpeó con la pelota que había en el área a Salvi, que jugaba el balón por la derecha.

La jugada era legal

Según contó Iturralde González, si Busquets no hubiera tocado la pelota, el juego no tenía que haberse detenido porque no intervenía en la acción, que transcurría a muchos metros de distancia del segundo balón, por lo que no intervenía.

Al tocar el balón Busquets y lanzárselo directamente al futbolista que conducía la pelota reglamentaria, hizo que interviniese y por tanto el juego se tuvo que parar, frenando así el ataque rival.

El exárbitro internacional aseguró que "es una acción antideportiva y por lo tanto tarjeta amarilla" para Busquets. Además, advirtió de que si hubiese sido un balonazo con fuerza, "habría sido roja".

El Sanedrín, muy crítico

El director de Carrusel Deportivo aseguró que fue una acción "absolutamente injustificable". Sique Rodríguez, por su parte, explicó que "el Barcelona ya ha perdido su juego y va camino, por los nervios, de perder la dignidad", así como que algunos gestos como el de Busquets indican que el Barça está "en una deriva mourinhista".

Las redes sociales se echan encima

El gesto del futbolista del Barcelona fue criticadísimo también en redes sociales, donde hubo una ola enorme de indignación por la "antideportividad" de la acción.

"Busquets tirando la otra pelota que estaba en la cancha para cortar el ataque del Cádiz. Bidonazo. La imágen que describe el presente del Barça", protestó un usuario en Twitter.

“Busquets con esta acción se rebajo a ser un jugador antideportivo, simplón y amateurs, más bajo no se puede caer, me dio vergüenza este Busquets”, señaló otro.

“La definición del nuevo Barça, “digno de club pequeño” o “esperpéntico”, fueron otros de los muchos comentarios que aparecieron en redes sociales para cargar contra el gesto de Busquets.