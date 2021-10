La descomposición del Barcelona tuvo un capítulo importante con el ‘loco’ fin de mercado de fichajes de este verano donde Antoine Griezmann acabó cogiendo a última hora el billete de vuelta al Wanda Metropolitano. El delantero campeón del mundo con Francia no cuajó en la Ciudad Condal, ni cuando formó tridente atacante con Luis Suárez y Messi, ni cuando se quedó a solas con el rosarino. Su regreso al Atlético de Madrid ha levantado ampollas y silbidos entre los rojiblancos más sentidos que aún sienten el escozor de su escarceo con el Barça (con documental incluido).

Este sábado, Griezmann vuelve a reencontrarse con el Barcelona tan solo un mes después de su marcha, aunque es él quien ahora les recibe. El 'principito' no pudo ser rey en el Camp Nou, ni tuvo opción, incluso cuando la salida de Leo Messi le abría las puertas a ser el jugador franquicia del conjunto blaugrana vio como Memphis Depay entraba por los ojos del hincha. Su alto salario propició su 'inesperada' marcha, pero también su poca convicción sobre el césped le terminó por condenar. En la retina del aficionado culé quedó grabada su actuación en el campo del Villarreal (casualmente en sus dos visitas con la camiseta del Barça) como su cénit, sin embargo nunca llegó a alcanzar el nivel con el que triunfó en el Atlético de Madrid.

La sombra de Messi fue alargada para el campeón del Mundo en 2018 que se vio relegado a un papel secundario que afectó a su adaptación. La situación del club también le afectó: tuvo hasta tres entrenadores —Valverde, Setién y Koeman— en su corta estancia en la capital catalana. Ese vaivén le descolocó en el once pero le permitió lucir en otras facetas como la de asistente, pero sus números no hacían justicia: Griezmann, con el Barcelona, llegó a marcar un total de 35 goles en los 102 partidos jugados, mientras que en su primera etapa como rojiblanco anotó 133 goles y repartió 50 asistencias en 257 partidos. Todo esto, y el alto precio que pagó el club por él (120 millones), hicieron el resto.

Regreso complicado al Atlético

El valor del futbolista tras dos años irregulares en el Barcelona se ha devaluado tanto que hasta los propios aficionados que le idolatraron tienen dudas de su nivel actual. Los atléticos tampoco olvidan. Su salida del equipo colchonero (rumbo al Barcelona, encima) sigue escociendo para muchos que aún le abuchean cada vez que ha salido al campo desde su llegada. Han sido solo dos partidos los que el hincha del Metropolitano le ha visto en casa, contra el Oporto y el Athletic. "Como profesional o exprofesional, entiendo a Griezmann. Como colchonero, también entiendo los pitos, pero creo que no podemos pitar más a Griezmann. Cada vez que pitamos a Griezmann, vamos a ir contra el Atleti. Así ha ido el destino, así han sido las cosas, hoy Griezmann es jugador del Atletico de Madrid y cada vez que pitamos a Griezmann, pitamos al Atleti", explicó Paulo Futre, leyenda atlética, en 'El Larguero'.

Griezmann salta al campo contra el Oporto / Getty Images

Ante este hecho, una reflexión de Antón Meana con Manu Carreño puede arrojar luz: "Me parece que todo de Griezmann fuera del campo es artificial. Es un actor y la gente no le cree, no se lo compra. Griezmann habla en el campo, cuando Griezmann es de verdad en el campo, cuando marca el primer gol del Metropolitano, cuando marca goles en una final de la Europa League y le da un título Atlético de Madrid, creo que en una final en Lyon. Entonces, el Griezmann de fuera creo que al atlético no le llega, porque el atlético es un seguidor real de verdad y Griezmann es un personaje artificial. Todo está creado alrededor de él. A Griezmann todos se lo preparan para que parezca una película de su vida. Y esa película yo percibo que el atlético no se la compra y sólo le compran lo que es real, su buen juego, sus goles".

Pero a Griezmann la sonrisa le está cambiando, hasta lo ha dicho hasta su seleccionador Didier Deschamps, con quien no ha bajado tanto el nivel como lo hizo en Barcelona. "Con nosotros, a menudo es muy eficiente. Basta con mirar sus estadísticas. Volver a un club nunca es fácil, especialmente cuando ha funcionado bien o muy bien antes", ha comentado. El 'principito' se encuentra en un momento clave: el martes se reencontró con el gol, y lo hizo en una cita importante consiguiendo el empate que empujó a la victoria contra el Milan en Champions. Ahora, Antoine Griezmann busca la revancha contra el equipo que le destronó en su partido 400 en liga.